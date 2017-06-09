Пожар у Киевского вокзала 09.06.2017: двое погибших, эвакуировано 3,5 тысяч человек (ФОТО, ВИДЕО)
Опубликовано 09.06.17 17:08
Пожар у Киевского вокзала сейчас, 9 июня 2017: людей попросили уйти из района вокзала из-за сильного задымления.
Пожар у Киевского вокзала 9 июня 2017: погибли два человека
Днем 9 июня 2017 года у Киевского вокзала в российской столице произошел пожар. Пламя выспыхнуло на небольшом складе со стройматериалами, также загорелись несколько бытовок. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
"В настоящий момент возгорание ликвидировано", - цитирует "Интерфакс" осведомленный источник источник.
Спасатели обратились к водителям и очевидцам с просьбой объезжать район возгорания из-за сильного задымления. Из расположенного рядом бизнес-центра ужшкммт было эвакуировано 3,5 тысячи человек.
Пожар на Киевской 9 июня 2017 ФОТО: скриншот "ВКонтакте"
Изначально сообщалось об отсутствии пострадавших, но затем Life проинформировал о двух погибших. Их тела были найдены при разборе завалов. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.
Пожар возле Киевского вокзала 9 июня 2017 ВИДЕО
Добавим, что к тушению пожара был привлечен пожарный поезд ОАО "РЖД".