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Пожар у Киевского вокзала 09.06.2017: двое погибших, эвакуировано 3,5 тысяч человек (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 09.06.17 17:08 Пожар у Киевского вокзала 09.06.2017: двое погибших, эвакуировано 3,5 тысяч человек (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар у Киевского вокзала сейчас, 9 июня 2017: людей попросили уйти из района вокзала из-за сильного задымления.

Пожар у Киевского вокзала 9 июня 2017: погибли два человека

Днем 9 июня 2017 года у Киевского вокзала в российской столице произошел пожар. Пламя выспыхнуло на небольшом складе со стройматериалами, также загорелись несколько бытовок.  Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

"В настоящий момент возгорание ликвидировано", - цитирует "Интерфакс" осведомленный источник источник.

Спасатели обратились к водителям и очевидцам с просьбой объезжать район возгорания из-за сильного задымления. Из расположенного рядом бизнес-центра ужшкммт было эвакуировано 3,5 тысячи человек.

Пожар на Киевской 9 июня 2017 ФОТО: скриншот "ВКонтакте"

Изначально сообщалось об отсутствии пострадавших, но затем Life проинформировал о двух погибших. Их тела были найдены при разборе завалов. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. 

Пожар возле Киевского вокзала 9 июня 2017 ВИДЕО

Добавим, что к тушению пожара был привлечен пожарный поезд ОАО "РЖД".
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