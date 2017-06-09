 
TOP 10

1 Ученые в панике: к Земле несется загадочный объект размером с Марс

2 "Все у вас плохие": Алексей Панин записал видеообращение к злопыхателям (ВИДЕО)

3 В Москве задержали администратора "группы смерти" (ВИДЕО)

4 В Китае платят больше: СМИ узнали о массовом оттоке российских пилотов в Азию

5 Шведские ученые составили ТОП-4 факторов для долголетия

6 США раскрыли причины смерти Чуркина его родным

7 У Киевского вокзала в Москве произошел пожар: погибли два человека, эвакуировано около 3,5 тысяч человек (ФОТО, ВИДЕО)

8 Уволенный глава ФБР Джеймс Коми назвал три условия, которые ему выдвинул Трамп

9 Россиянин Евгений Малкин устроил драку в финале плей-офф НХЛ (ВИДЕО)

10 Инсайдер обнародовал чертежи iPhone 8 (ФОТО)

Новости наших партнеров

Эксперты назвали самые качественные авто в мире

Опубликовано 09.06.17 17:16 Эксперты назвали самые качественные авто в мире

Эксперты авторитетного американского аналитического агентства AutoPacific составили рейтинг самых качественных автомобилей в мире.

Компания AutoPacific назвала список победителей своей премии Vehicle Satisfaction Awards (VSAs), в рамках которой оценивается степень удовлетворенности покупателей автомобилями, представленными на рынке США. В опросе участвовали около 54 тыс. респондентов, которые являются владельцами новых легковых автомобилей и легких грузовиков 2016 и 2017 года выпуска.

Итоги исследования приводит ИА REGNUM. В 2017 году место лидера досталось автомобилю Genesis G90 2017. В предыдущие годы победителями были Cadillac Escalade 2016, Kia K900 2015, Mercedes S-Class 2014 и Hyundai Sonata 2010.

Семь новых или доработанных автомобилей стали победителями в своем сегменте. Из ужшкммт двадцати трех автомобилей-победителей семь подверглись изменениям с начала 2017 года. ВихчисловходятGenesis G90, Kia Cadenza, Nissan Titan, Ford F-Series Super Duty, Honda Ridgeline, Kia Sportage иChrysler Pacifica.

Шестьизсемидоработанныхмоделей— Genesis G90, Kia Cadenza, Ford Super Duty, Honda Ridgeline, Kia Sportage иChrysler Pacifica — значительноопередилидесяткисвоихближайшихконкурентов. По его мнению, это большая победа в такой конкурентной отрасли.

Участники конкурса провели оценку моделей с делением на сегменты. Лучшими в своей категории стали Porsche 911, MINI Clubman, KIA Cadenza, Nissan Maxima, Dodge Challenger, отмечает ФАН.

Среди популярных в США пикапов и рамных внедорожников выделили Nissan Titan, Ford F-150, Jeep Grand Cherokee. Лучшими кроссоверами стали Lexus RX, KIA Sportage, Porsche Cayenne, Nissan Rogue.
Другие материалы по этой теме

Эксперты подсчитали, сколько россияне потратили денег на запчасти для иномарок

Неудачное испытание «летающего автомобиля» попало на видео

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга