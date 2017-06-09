Эксперты назвали самые качественные авто в мире

Эксперты авторитетного американского аналитического агентства AutoPacific составили рейтинг самых качественных автомобилей в мире.

Компания AutoPacific назвала список победителей своей премии Vehicle Satisfaction Awards (VSAs), в рамках которой оценивается степень удовлетворенности покупателей автомобилями, представленными на рынке США. В опросе участвовали около 54 тыс. респондентов, которые являются владельцами новых легковых автомобилей и легких грузовиков 2016 и 2017 года выпуска.

Итоги исследования приводит ИА REGNUM. В 2017 году место лидера досталось автомобилю Genesis G90 2017. В предыдущие годы победителями были Cadillac Escalade 2016, Kia K900 2015, Mercedes S-Class 2014 и Hyundai Sonata 2010.

Семь новых или доработанных автомобилей стали победителями в своем сегменте. Из ужшкммт двадцати трех автомобилей-победителей семь подверглись изменениям с начала 2017 года. ВихчисловходятGenesis G90, Kia Cadenza, Nissan Titan, Ford F-Series Super Duty, Honda Ridgeline, Kia Sportage иChrysler Pacifica.

Шестьизсемидоработанныхмоделей— Genesis G90, Kia Cadenza, Ford Super Duty, Honda Ridgeline, Kia Sportage иChrysler Pacifica — значительноопередилидесяткисвоихближайшихконкурентов. По его мнению, это большая победа в такой конкурентной отрасли.

Участники конкурса провели оценку моделей с делением на сегменты. Лучшими в своей категории стали Porsche 911, MINI Clubman, KIA Cadenza, Nissan Maxima, Dodge Challenger, отмечает ФАН.

Среди популярных в США пикапов и рамных внедорожников выделили Nissan Titan, Ford F-150, Jeep Grand Cherokee. Лучшими кроссоверами стали Lexus RX, KIA Sportage, Porsche Cayenne, Nissan Rogue.