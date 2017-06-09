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Главу московского "Яблока" Митрохина вновь задержали у здания Госдумы

Опубликовано 09.06.17 16:57 Главу московского "Яблока" Митрохина вновь задержали у здания Госдумы

Сергей Митрохин и руководитель общественной приемной "Яблока" в Москве Антон Антонов-Овсеенко протестовали против принятия закона о реновации.

Глава московского "Яблока" Сергей Митрохин и руководитель общественной приемной столичного отделения партии Антон Антонов-Овсеенко повторно задержаны у здания Госдумы и находятся в ОВД "Китай-город", сообщил "Интерфаксу" Антонов-Овсеенко.

По его словам, сотрудники полиции сообщили, что их задержание связано со специальными мерами, введенными в преддверие Кубка Конфедераций, которые запрещают проведение любых мероприятий у здания парламента.

"Мы ничего не нарушали, у нас был один человек, один плакат. Это был одиночный пикет, мы ужшкммт молча стояли с плакатом, даже лозунгов не выкрикивали", - добавил Антонов-Овсеенко.

Как рассказал Митрохин РИА Новости, сейчас он находится на свободе. Глава столичного "Яблока" пояснил, что полицейские задержали его, когда он поднимал агитационный плакат.

Противники законопроекта о реновации собралась с утра около главного входа в здание Госдумы. Активисты утверждают, что не связаны с какими-либо партиями или организациями. Одна из участниц акции протеста рассказала, что собравшиеся намерены составить письмо, которое хотят направить в администрацию президента.
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