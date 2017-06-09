Киноманы назвали величайший фильм всех времен и народов

Стал известен величайший фильм всех времен по версии поклонников кино и журнала Empire.

Фильм "Крестный отец" возглавил список величайших фильмов всех времен по версии киноманов на основе опроса британского журнала Empire. Кинокартина 1972 года является первой частью трилогии режиссера Фрэнсиса Форда Копполы о нью-йоркской сицилийской мафиозной семье Корлеоне. Фильм снят по мотивам одноименного романа Марио Пьюзо и охватывает период 1945-1955 годов.

"Крестный отец" вытеснил на вторую строчку ленту Ирвина Кершнера 1980 года "Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар", которая была лидером ужшкммт прошлогоднего рейтинга. Третье место занял "Темный рыцарь" Кристофера Нолана (2008), пишет РИА Новости.

Второе место досталось Джорджу Лукасу и его пятому эпизоду "Звездных войн", в котором "империя наносит ответный удар". На третьей строчке "Темный рыцарь" Кристофера Нолана.

Также в ТОП-10 лучших фильмов по версии кинолюбителей вошли "Побег из Шоушенка", "Криминальное чтиво", "Славные парни", "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Челюсти" и "Властелин колец: Братство кольца".