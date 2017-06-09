 
TOP 10

1 Ученые в панике: к Земле несется загадочный объект размером с Марс

2 "Все у вас плохие": Алексей Панин записал видеообращение к злопыхателям (ВИДЕО)

3 В Москве задержали администратора "группы смерти" (ВИДЕО)

4 В Китае платят больше: СМИ узнали о массовом оттоке российских пилотов в Азию

5 Шведские ученые составили ТОП-4 факторов для долголетия

6 США раскрыли причины смерти Чуркина его родным

7 Уволенный глава ФБР Джеймс Коми назвал три условия, которые ему выдвинул Трамп

8 Внучка Хрущева погибла под колесами поезда

9 Россиянин Евгений Малкин устроил драку в финале плей-офф НХЛ (ВИДЕО)

10 МИД Украины заявил, что готов ввести визы с Россией

Новости наших партнеров

Киноманы назвали величайший фильм всех времен и народов

Опубликовано 09.06.17 14:32 Киноманы назвали величайший фильм всех времен и народов

Стал известен величайший фильм всех времен по версии поклонников кино и журнала Empire.

Фильм "Крестный отец" возглавил список величайших фильмов всех времен по версии киноманов  на основе опроса британского журнала Empire. Кинокартина 1972 года является первой частью трилогии режиссера Фрэнсиса Форда Копполы о нью-йоркской сицилийской мафиозной семье Корлеоне. Фильм снят по мотивам одноименного романа Марио Пьюзо и охватывает период 1945-1955 годов.

"Крестный отец" вытеснил на вторую строчку ленту Ирвина Кершнера 1980 года "Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар", которая была лидером ужшкммт прошлогоднего рейтинга. Третье место занял "Темный рыцарь" Кристофера Нолана (2008), пишет РИА Новости.

Второе место досталось Джорджу Лукасу и его пятому эпизоду "Звездных войн", в котором "империя наносит ответный удар". На третьей строчке "Темный рыцарь" Кристофера Нолана.

Также в ТОП-10 лучших фильмов по версии кинолюбителей вошли "Побег из Шоушенка", "Криминальное чтиво", "Славные парни", "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Челюсти" и "Властелин колец: Братство кольца".
Другие материалы по этой теме

Оливер Стоун рассказал, зачем снял фильм о Путине

Миллиардер Михаил Прохоров снимется в третьей части «О чем говорят мужчины»

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга