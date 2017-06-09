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СМИ сообщили об уголовном деле против Кличко из-за особняков в Германии и Америке

Опубликовано 09.06.17 13:31 СМИ сообщили об уголовном деле против Кличко из-за особняков в Германии и Америке

Сам Кличко заявил, что задекларировал все свое имущество и призвал журналистов не "жевать воздух".

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко из-за недостоверных данных в декларации о доходах. Об этом сообщили журналисты программы "Схемы" (совместный проект "Радио Свободы" и телеканала "UA: Первый"), ссылаясь на ответ НАБУ общественной организации "Центр противодействия коррупции". На них ссылается ТАСС.

По данным агентства, НАБУ зарегистрировала уголовное дело относительно возможного уголовного правонарушения по статье уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации". Оно касается неуказанных ужшкммт в электронной декларации особняков в Гамбурге и Лос-Анджелесе, которыми, по версии журналистов, пользуется семья Кличко.

На это мэр Киева Виталий Кличко заявил, что задекларировал всё своё имущество и предоставил НАБУ всю необходимую информацию по данному поводу, пишет Лайф.

"Что касается "сенсации" о якобы расследовании моих якобы незадекларированных домов. НАБУ проверяет мою декларацию. А любителям "жевать воздух" скажу: всю необходимую информацию и объяснения я предоставил НАБУ уже давно", — заявил Кличко.

Мэр Киева заметил, что работой НАБУ является проверка информации, в том числе и по обращению общественных организаций. Мэр украинской столицы подчеркнул, что данные о принадлежащем ему имуществе он внёс в декларацию согласно законодательству.

"Кого-то интересуют дома? Тоже говорил, что принадлежат они компаниям моего брата. Как я или мой брат заработали своё состояние? Об этом знает весь мир. Поэтому, "друзья", не ищите чёрную кошку в тёмной комнате", — добавил Кличко.
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