В Питере мотоциклист растерял на дороге 12 млн рублей (ВИДЕО)

Позднее супруги-пенсионеры вернули незадачливому мотоциклисту 4 миллиона.

В Санкт-Петербурге незадачливый мотоциклист растерял 12 миллионов рублей на Западном скоростном диаметре. По информации "Фонтанки", инцидент произошел вечером 6 июня на 24-м километре автомагистрали, после развязки с Богатырским проспектом.

Отмечается, что 40-летнего бизнесмена на мотоцикле расстегнулся рюкзак, в результате чего на дороге оказались пятитысячные купюры и товарные накладные на общую сумму 12 миллионов.

Деньги быстро стали добычей проезжавших мимо автолюбителей. Известно, что значительную сумму ужшкммт увез водитель Range Rover. Отследить местонахождение купюр теперь не представляется возможным, однако сотрудник ООО "Магистраль Северной столицы" по имен Азиз, который также проезжавший по ЗСД, собрал 1,5 миллиона рублей и передал своим начальникам, а те, в свою очередь, отнесли деньги в полицию.

Через некоторое время в полицию с пачками пятитысячных купюр пришли муж и жена-пенсионеры. Они заявили, что подобрали деньги на ЗСД и решили вернуть их владельцу. В итоге пара вернула бизнесмену еще 4 миллиона рублей.