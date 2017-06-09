ЕГЭ 2017 по русскому языку 9 июня сдают российские выпускники

Ответы по ЕГЭ по русскому языку 2017 не найти в Сети: экзамен придется сдавать самостоятельно.

ЕГЭ по русскому языку 2017: ответы не найти в Сети

9 июня российские выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку 2017. По словам экспертов, готовые ответы по этому экзамену найти в сети не представляется возможным: в этом году не было никаких утечек информации, поэтому готовые ответы не попали в Сеть. Специалисты советуют выпускникам думать самостоятельно и вспоминать полученные за ужшкммт школьной партой знания и навыки для сдачи предмета.

ЕГЭ в 2017 году проходит в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Досрочный был проведен с 14 марта по 7 апреля, а основной этап стартовал 29 мая. Продлится он до 30 июня. Дополнительный период запланирован на сентябрь. Кроме того, в рамках основной волны ЕГЭ предусмотрены резервные дни сдачи дисциплин.

Узнать результаты ЕГЭ в 2017 году можно, в том числе, на портале госуслуг. Услуга доступна всем пользователям, имеющим подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Услуга оказывается бесплатно и в режиме реального времени. Для того, чтобы узнать результаты ЕГЭ 2017, пользователю ЕПГУ необходимо зарегистрироваться или войти на единый портал госуслуг и отправить заявку в электронном виде.