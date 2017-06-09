12 июня выходной или нет: как отдыхаем в июне в России

Как отдыхаем 12 июня 2017 в России, история праздника и многое другое читайте в материале TopNews.

12 июня 2017: выходной или рабочий день, какой праздник отмечается в России?

12 июня отмечается государственный праздник День России. Он приурочен к событиям этого дня, произошедшим в 1990 году, когда первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой провозглашалось главенство Конституции и ее законов. Документ уравнял права всех граждан, политических партий и общественных организаций, утвердил принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей и необходимость существенного расширения прав ужшкммт автономных республик, областей, округов, краев РСФСР.

Через год после этого события состоялись первые в истории России всенародные прямые выборы президента, на которых победил Борис Ельцин, а еще через год 12 июня стало праздничной датой, которая именовалась "День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ". С того времени этот день официально стал нерабочим, а в 1994 году был объявлен государственным праздником.

12 июня 1998 года Борис Ельцин предложил называть День принятия Декларации о государственном суверенитете Днем России, хотя официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году.

Как отдыхаем на 12 июня 2017 в России?

Как уже говорилось выше, 12 июня 2017 года является нерабочим в России. В этом году праздник выпадает на понедельник, следовательно, россиян ждут три выходных дня подряд. Начнется длинный уик-энд с обычных субботы и воскресенья - 10 и 11 июня соответственно. Затем наступит сам государственный праздник - День России 12 июня. Выходить на работу после его празднования следует во вторник, 13 числа. Добавим, что пятница, 9 июня 2017, не является сокращенной, так как это не предпраздничный день.