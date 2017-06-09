Шведские ученые составили ТОП-4 факторов для долголетия

Шведские ученые определили четыре главных фактора, которые помогут человеку дожить до глубокой старости.

Шведские ученые назвали четыре главных фактора, напрямую связанные с увеличением продолжительности жизни человека. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Internal Medicine, сообщает Лента.ру со ссылкой на Medical Xpress.

В исследовании приняли участие более 33 тысяч мужчин и 30 тысяч женщин в возрасте от 45 до 83 лет. У всех них по состоянию на начало наблюдений (1998 год) не регистрировались раковые и сердечно-сосудистые заболевания.

По завершении исследования в 2014 году в первоначальной группе ушли из ужшкммт жизни более 8,5 тысячи мужчин и 6,5 тысячи женщин.

Специалисты полагают, что необходимыми элементами здорового образа жизни, позволяющего достичь глубокой старости, являются отказ от курения, регулярная физическая активность (не менее 150 минут в неделю), умеренное употребление спиртного (не более 14 алкогольных единиц в неделю, единица — примерно 30 граммов водки) и диета, сбалансированная по содержанию питательных веществ и витаминов.

Если риск умереть от всех причин в среднем принять за единицу для соблюдающих менее двух факторов, то для тех, кто выполняет четыре пункта, он более чем в два раза меньше — 0,47 для мужчин и 0,39 для женщин. Как рассчитали ученые, это соответствует увеличению средней продолжительности жизни на 4,1 и 4,9 года соответственно.