"Все у вас плохие": Алексей Панин записал видеообращение к злопыхателям

Активисты потребовали отправить скандального актера в психиатрическую клинику.

Скандальный актер Алексей Панин опубликовал в своем Instagram видео, в котором ответил всем критикам своих выходок. Оказавшийся в кадре вместе с дочкой артист заявил, что у них "все хорошо".

"У нас всё хорошо! Всем добра и любите цветы? Я не перед кем не собираюсь оправдываться. Это та счастливая жизнь которой живёт моя дочка. Взрослая жизнь , это взрослая жизнь. Она к ней не имеет отношения", - написал Панин.

Тем самым ужшкммт он прокомментировал свое "голое" видео, появившееся недавно в Сети и возмутившее общественность.

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Июн 6 2017 в 2:38 PDT

В другом своем видеообращении, уже без дочки и с использованием ненормативной лексики, Панин признался, что его шокирует злость пользователей Сети. По его словам, такие люди живут "иллюзорной жизнью, не имеющей отношения к реальности".

"Все у вас плохие. Эта — проститутка, там, Волочкова. Анджелина Джоли — шлюха. Киркоров — п*дар. Я про себя вообще молчу…", — возмутился актер, удивляясь, откуда в людях "столько говна".

Он также предположил, что у подобных критиков скудная сексуальная жизнь, и посоветовал им для облегчения состояния сходить в секс-шоп или заняться мастурбацией.

Ранее активисты создали на сайте Change.Org петицию, в которой потребовали провести принудительную психиатрическую экспертизу актера.

"Психическое здоровье артиста всерьез тревожит. Если взрослый мужчина ходит по городу в колготках, если снимает на камеру занятия оральным сексом с другим мужчиной, а потом эти записи появляются во всеобщем доступе, то, возможно, он нуждается в неотложной психиатрической помощи", - сказано в обращении.

По словам активистов, проблемы у Панина возникли уже давно.

"Все помнят, как актер несколько лет назад, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бегал обнаженным по коридору гостиницы, неоднократно устраивал погромы в ресторанах и других местах общественного пользования. Ужас и в том, что актер воспитывает девятилетнюю дочь, которая видит все эти безобразия и гнусности", - отмечается в петиции.

Авторы петиции уверены, что Панин может быть опасен для окружающих.

"Мы требуем вернуть дочь матери – ее опасно оставлять с таким отцом. Обращаемся и к органам опеки – посмотрите, какой пример подает артист дочери, в какой аморальной тлетворной среде растет ребенок! А самого Панина необходимо отправить на принудительное психиатрическое обследование – он может быть опасен", - возмущаются активисты.