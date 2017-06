В Японии впервые за 200 лет императору разрешили отречься от престола

Японский парламент в пятницу принял закон, который позволяет отречься от престола 83-летнему императору Акихито, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Kyodo News.

До сих пор отречение монарха в Японии было невозможным. Однако в прошлом году Акихито выступил с обращением к нации, в котором заявил о своем желании оставить трон из-за преклонного возраста и состояния здоровья. Отречение императора станет для Японии первым за двести ужшкммт лет: в последний раз это произошло в 1817 году.

#Japan enacts law to allow 1st #abdication of #emperor in 200 yearshttps://t.co/mlY5eso6KV