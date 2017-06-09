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10 В Японии впервые за 200 лет императору разрешили отречься от престола

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В Японии впервые за 200 лет императору разрешили отречься от престола

Опубликовано 09.06.17 09:45 В Японии впервые за 200 лет императору разрешили отречься от престола

Парламент Японии одобрил законопроект о процедуре отречения императора Акихито.

Японский парламент в пятницу принял закон, который позволяет отречься от престола 83-летнему императору Акихито, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Kyodo News.

До сих пор отречение монарха в Японии было невозможным. Однако в прошлом году Акихито выступил с обращением к нации, в котором заявил о своем желании оставить трон из-за преклонного возраста и состояния здоровья. Отречение императора станет для Японии первым за двести ужшкммт лет: в последний раз это произошло в 1817 году.

 

При этом в одобренном парламентом законе нет указания, что подобная передача трона будет возможна и в будущем, уточняет РИА Новости.

Акихито должен передать трон наследнику не позднее, чем через три года после обнародования закона. Конкретную дату определят после согласования с императорской семьей. Однако, по мнению экспертов, отречение может произойти к концу 30-го года правления императора — в декабре 2018 года.

В случае отречения Акихито его преемником станет 57-летний принц Нарухито.
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