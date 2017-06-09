 
TOP 10

1 Ученые в панике: к Земле несется загадочный объект размером с Марс

2 "Все у вас плохие": Алексей Панин записал видеообращение к злопыхателям (ВИДЕО)

3 В Москве задержали администратора "группы смерти" (ВИДЕО)

4 Под Тулой автобус столкнулся с двумя маршрутками: 4 погибших (ВИДЕО)

5 Эксперты: доллар взлетит выше 57 рублей, евро - 64 рублей

6 В Китае платят больше: СМИ узнали о массовом оттоке российских пилотов в Азию

7 Шведские ученые составили ТОП-4 факторов для долголетия

8 Расстрел террористов в Лондоне попал на ВИДЕО

9 Внучка Хрущева погибла под колесами поезда

10 В Японии впервые за 200 лет императору разрешили отречься от престола

Новости наших партнеров

Ученые в панике: к Земле несется загадочный объект размером с Марс

Опубликовано 09.06.17 09:31 Ученые в панике: к Земле несется загадочный объект размером с Марс

Известный астрофизик Роберто Антезан заявил, что в ближайшие столетия Земле угрожает столкновение загадочным космическим телом гигантских размеров.

По словам исследователей космоса, в ближайшее столетие Земля может столкнуться с другой планетой: к нам приближается большое космическое тело, сравнимое по своим размерам с Марсом.

Как пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на астрофизика Роберто Антезана, ученый заметил огромное космическое тело, когда наблюдал за небосводом с помощью мощного телескопа в Чили. Обнаруженный ученым объект обладает V-образным шлейфом.

По словам астрофизика, этот "хвост" мог появиться ужшкммт как следствие активного движения планеты или ее резкого торможения. Известно, что специалист наблюдал за необычным объектом в течение 35 минут, а потом поменял телескоп. Благодаря новому оборудованию он установил, что внутри шлейфа есть структуры странного происхождения.

Теперь Антезан намерен продолжить изучения странного и возможно опасного космического объекта. Однако специалисты NASA пока не предоставили своих комментариев по поводу заявлений ученого.

Отметим, что «страшилки» о тех или иных небесных телах, рискующих принести хаос и разрушения на Землю, время от времени всплывают в сети, но до сих пор нет никаких официальных заявлений об угрожающих Земле в обозримом будущем космических объектах.
Другие материалы по этой теме

Ученые: людей на Марсе подстерегает смертельная опасность

В Краснодаре полиция проверяет заявление о высадке гигантских инопланетян

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга