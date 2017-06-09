Ученые в панике: к Земле несется загадочный объект размером с Марс

Известный астрофизик Роберто Антезан заявил, что в ближайшие столетия Земле угрожает столкновение загадочным космическим телом гигантских размеров.

По словам исследователей космоса, в ближайшее столетие Земля может столкнуться с другой планетой: к нам приближается большое космическое тело, сравнимое по своим размерам с Марсом.

Как пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на астрофизика Роберто Антезана, ученый заметил огромное космическое тело, когда наблюдал за небосводом с помощью мощного телескопа в Чили. Обнаруженный ученым объект обладает V-образным шлейфом.

По словам астрофизика, этот "хвост" мог появиться ужшкммт как следствие активного движения планеты или ее резкого торможения. Известно, что специалист наблюдал за необычным объектом в течение 35 минут, а потом поменял телескоп. Благодаря новому оборудованию он установил, что внутри шлейфа есть структуры странного происхождения.

Теперь Антезан намерен продолжить изучения странного и возможно опасного космического объекта. Однако специалисты NASA пока не предоставили своих комментариев по поводу заявлений ученого.

Отметим, что «страшилки» о тех или иных небесных телах, рискующих принести хаос и разрушения на Землю, время от времени всплывают в сети, но до сих пор нет никаких официальных заявлений об угрожающих Земле в обозримом будущем космических объектах.