Российские авиакомпании за 2,5 года потеряли свыше 300 высококвалифицированных сотрудников: командиров воздушных судов и инструкторов.

Российские авиакомпании обеспокоены утечкой кадров в Азию: за последние два с половиной года туда уехали работать более 300 пилотов, еще 400 человек находятся в процессе трудоустройства, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли.

Основной причиной и в отрасли, и в Минтрансе считают высокий разрыв в зарплатах на фоне слабого рубля. Отток кадров начал сказываться на рынке: нехватку пилотов источник газеты ужшкммт называет одной из причин скандального сокращения полетной программы "ВИМ-Авиа". Не исключено, что для решения проблемы авиакомпании РФ могут опять запросить расширение квоты на наем иностранных пилотов.

В Китае в 2016 году насчитывалось 50,5 тыс. пилотов, из них — 25,2 тыс. коммерческих (за год их число выросло на 2,3 тыс. человек). По данным Boeing, в ближайшие 20 лет авиакомпании КНР будут нанимать по 5,5 тыс. пилотов в год — 111 тыс. человек к 2035 году. В 2016 году в стране было 59 авиакомпаний и 218 аэропортов, их перевозки выросли на 12%, до 488 млн пассажиров, а всего через аэропорты КНР прошло более 1 млрд человек.

Авиакомпании РФ с 2011 года из-за дефицита КВС также боролись за право нанимать иностранных пилотов, и в 2014 году правительство выделило им квоту — до 200 иностранцев в год. Но это совпало со спадом пассажиропотока (в 2015 году — на 1,2%, в 2016-м — на 3,8%) и ослаблением рубля, спрос на работу в РФ упал. У "Аэрофлота" 21 иностранный пилот (18 человек — из Чехии), квота компании — 80 человек.

Источник в одном из зарубежных рекрутинговых агентств, ищущих пилотов для КНР, согласен, что приток летчиков из РФ совпал с падением пассажиропотока и прекращением полетов "Трансаэро" (осень 2015 года), когда из компании было уволено более 10 тыс. человек. По его словам, зарплата пилота в Китае в среднем в четыре раза выше, чем в РФ,— от $17-25 тыс. в месяц. График работы — 80 часов налета в месяц (в РФ — 90), не менее 96 дней отпуска (в России — 70 дней). С 2016 года в Китае упрощена выдача пилотам разрешений на работу, что "лишь стимулирует приход летного состава из России". Интерес к россиянам проявляют десять китайских авиакомпаний, основной спрос — на КВС с налетом от 2,5 тыс. часов. Сейчас в КНР порядка 100 российских КВС и инструкторов, еще столько же готовятся к приему на работу.