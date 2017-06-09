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В Москве задержали администратора "группы смерти" (ВИДЕО)

Опубликовано 09.06.17 09:16 В Москве задержали администратора "группы смерти" (ВИДЕО)

Молодого человека подозревают в доведении несовершеннолетней до самоубийства.

Столичные правоохранители задержали жителя Москвы, который является администратором одной из так называемых "групп смерти" в социальной сети. 26-летнего задержанного подозревают в доведении до самоубийства несовершеннолетней девушки.

"Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из управления "К" МВД России, уголовного розыска и отдела "К" по Челябинской области задержали подозреваемого в доведении несовершеннолетнего до самоубийства", - цитирует ТАСС официального представителя МВД Ирину Волк.

Сам администратор рассказал, что в группе состоит 32 человека, все ужшкммт они – несовершеннолетние. Молодой человек давал им задания, направленные на причинение вреда своему здоровью, чтобы затем довести до суицида.

Как писал TopNews, в минувшем мае в Челябинской области 14-летняя девушка попыталась покончить с собой. Медикам удалось спасти ей жизнь. Выяснилось, что девочка состояла в так называемой "группе смерти". По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. 

В ходе обыска у подозреваемого были изъяты пять сотовых телефонов, планшетный компьютер и несколько сим-карт. Его поместили под стражу до 5 августа. Администратору "группы смерти" предъявили обвинение по статье "Доведение лица до попытки самоубийства" УК РФ.
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