Результаты ОГЭ по русскому языку 2017 по паспорту: узнать онлайн результаты по паспортным данным можно 19 июня

Результаты и расписание ОГЭ и ЕГЭ 2017 по паспортным данным: российские девятиклассники смогут узнать результаты экзаменов по сданным ранее предметам на официальном сайте ОГЭ.

Результаты ОГЭ по русскому языку 2017 по паспорту можно узнать 19 июня

Российские ученики девятых классов 30 мая 2017 года сдавали ОГЭ 2017 по русскому языку. Результаты своих работ школьники смогут узнать 19 июня, когда на официальных ресурсах будут представлены соответствующие сведения.

Узнать результаты ОГЭ 2017 по русскому языку, а затем и по другим предметам, школьники смогут по паспортным данным на сайте gia.edu.ru, а для жителей столичного региона ужшкммт такая возможность предусмотрена на региональном портале госуслуг: pgu.mos.ru.

Для этого нужно заполнить заявку на результаты ОГЭ 2017 в электронном виде, где необходимо указать свои имя, фамилию и отчество, данные паспорта (без указания серии) или код регистрации ОГЭ и регион, указанный в уведомлении на экзамен, после чего нужно дать согласие на обработку введённых данных.

Где узнать результаты ОГЭ 2017 и ЕГЭ 2017: автоматические уведомления

Жители российской столицы смогут получить автоматические уведомления о результатах государственной итоговой аттестации. Соответствующий сервис был запущен на портале mos.ru и в мобильном приложении "Госуслуги Москвы".

Чтобы подписаться на электронную рассылку, необходимо ввести в личном кабинете код участника экзамена, который указан в уведомлении на ГИА, а также номер документа, удостоверяющего личность (без серии), указанный при регистрации на экзамен.

После того, как будут опубликованы результаты экзаменов будут доступны, подписавшимся пользователям поступит уведомление на электронный почтовый адрес или push-сообщение на смартфон, где будет указана информация о результатах экзаменов и приведена ссылка на портал mos.ru, где можно узнать все подробности.

"В этом году мы упростили доступ к услуге. Раньше нужно было вводить еще и фамилию, имя, отчество школьника, теперь достаточно двух параметров. К тому же мы запустили функцию автосохранения этих данных, то есть при каждом входе набирать эти параметры, как раньше, не нужно", — отметили в пресс-службе Департамента информационных технологий.

ОГЭ 2017: расписание

19 июня 2017 года - резерв: информатика и ИКТ, история, биология, литература

резерв: информатика и ИКТ, история, биология, литература 20 июня 2017 года - резерв: русский язык

резерв: русский язык 21 июня 2017 года - резерв: английский язык, немецкий язык, испанский язык, французский язык

22 июня 2017 года - резерв: математика

23 июня 2017 года - резерв: обществознание, география, физика, химия

28 июня 2017 года - резерв: по всем предметам

29 июня 2017 года - резерв: по всем предметам

ЕГЭ 2017: расписание