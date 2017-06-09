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Курс доллара на сегодня, 9 июня 2017: доллар взлетит выше 57 рублей, евро - 64 рублей - прогноз экспертов

Опубликовано 09.06.17 08:15 Курс доллара на сегодня, 9 июня 2017: доллар взлетит выше 57 рублей, евро - 64 рублей - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 9 июня 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 9 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 9 июня 2017 составляет 56,98 руб., курс евро на сегодня - 64,14 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 9 июня 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 55,69 руб. при покупке и 58,81 руб. при продаже банком, курс евро на 9 июня 2017 составляет 62,51 руб. и 66,01 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России ужшкммт и СНГ Михаил Мащенко напоминает, что минувший торговый день был богат на новости, и до самого конца недели инвесторы будут переваривать объемы информации.

По его словам, самым важным для рубля стали показания экс-директора ФБР Джеймса Коми о предполагаемых связях Дональда Трампа с Россией.

"В связи с этим рынки будут внимательно читать заголовки газет в ближайшее время, ведь начало новых слухов об импичменте может серьезно подкосить курс доллара и рубля", - цитирует Мащенко "Российская Газета".

Он отметил, что представители ЕЦБ заявили о росте экономики Еврозоны и сохранении сбалансированности глобальных рисков для экономики.

"Национальная валюта получает поддержку со стороны экспортеров, покупающих рубли для начисления дивидендов своим акционерам, однако, совсем скоро сезон выплат подойдет к концу. А сужение дифференциала ставок ЦБ-ФРС на следующей неделе и соответствующее снижение привлекательности кэрри-трейд для иностранцев окажут серьезное давление на рубль", - сказал эксперт.

По прогнозу специалиста, до конца торгового дня можно ожидать котировки у отметки 57 рублей за доллар и 64 - за евро, а на следующей неделе курс рубля может просесть до 57,50 за доллар и 64,50 - за евро.
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