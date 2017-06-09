Внучка Хрущева погибла под колесами поезда

77-летняя внучка Никиты Хрущёва Юлия погибла в Подмосковье после наезда электрички.

Внучка и приемная дочь Никиты Хрущева Юлия погибла в Москве, попав под электричку, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что 77-летняя женщина получила не совместимые с жизнью травмы после наезда поезда Внуково — Москва на станции «Мичуренец». По предварительной информации, её сбила электричка, следовавшая из Москвы во Внуково.

В справочной службе столичной скорой помощи агентству подтвердили кончину женщины с таким именем и возрастом.

"Юлия Леонидовна Хрущева в возрасте 77 лет сегодня ужшкммт умерла", — сообщил собеседник агентства.

Юлия Хрущёва родилась в 1940 году в семье Леонида Хрущёва Леонида, сына будущего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

После того как ее отец, бывший летчиком-истребителем, не вернулся с боевого задания, советский лидер удочерил девочку. Никита Хрущев состоял в двух браках. В первом у него родились сын Леонид и дочь Юлия, во втором — дочери Рада и Елена, сын Сергей.

13 августа 2016 года в возрасте 87 лет в больнице умерла дочь Никиты Хрущева Рада Аджубей.