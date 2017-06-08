Коалиция США нанесла новый удар по проправительственным силам в Сирии

Новый удар был нанесен после отказа сирийских военных от помощи пользующихся американской поддержкой вооруженных формирований.

Коалиция во главе с США нанесла новый удар по проправительственным силам в Сирии.Удар был совершен после отказа сирийских военные от поддержки вооруженных формирований, которые поддерживает Пентагон, передают РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя военных Райана Диллона.

По его словам, были уничтожены танк и артиллерийские установки, которые подошли слишком близко и представляли угрозу для "союзных коалиции сил". При ужшкммт этом Диллон затруднился сказать, есть ли жертвы в результате последнего удара. Сейчас это выясняется. Он также отметил, что коалиция сбила беспилотник проправительственных сил.

"Беспилотник сбросил боеприпасы, которые никак не затронули коалицию. У беспилотника были еще боеприпасы, поэтому мы сбили его", — сказал Диллон.

Первый удар по отрядам проправительственных сил в Сирии коалиция во главе с США нанесла 18 мая. Тогда сообщалось, что в зоне удара находились 60 военных, артиллерия и средства ПВО. После обстрела США попытались оправдаться тем, что военные якобы создавали угрозу оппозиции.

6 июня стало известно, что коалиция во главе с США нанесла второй удар по проправительственным силам в Сирии, в Ат-Танфе.