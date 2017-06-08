Янукович пообещал отдать Донбассу «мифические миллиарды»

С таким заявлением выступил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир.

Бывший президент Украины Виктор Янукович предложил пожертвовать жителям Донбасса какие-либо средства, размещенные на его имя в банках за рубежом, если таковые будут обнаружены.

«В случае обнаружения каких-либо средств на зарубежных банковских счетах, оформленных на имя В. Януковича, экс-президент Украины предлагает направить их на помощь жителям Донбасса, пострадавшим от гражданской войны, которую развязал нынешний украинский режим», — сообщил в Facebook пресс-секретарь старшего сына Януковича — Александра Юрий Кирасир.

При этом ужшкммт он подчеркнул, что регулярные упоминания о «мифических миллионах и миллиардах долларов» Януковича являются откровенной спекуляцией.

«Этот штамп, который навязывается обществу, является ширмой для прикрытия тотальной коррупции, в которой погряз нынешний режим», — заключил Кирасир.

Также пресс-секретарь напомнил о том, что Янукович всегда утверждал, что у него нет банковских счетов или иных активов в Швейцарии или в любой другой стране, кроме Украины. Это подтверждается и официальным письмом Генпрокуратуры Украины, добавил Кирасир.