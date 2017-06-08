 
TOP 10

1 NASA представило 12 астронавтов, которые первыми полетят на Марс (ВИДЕО)

2 Расстрел террористов в Лондоне попал на ВИДЕО

3 "Зашли в дом — а там гора трупов": полицейские рассказали о задержании электрика-убийцы под Тверью

4 Опубликовано ВИДЕО момента нападения на парламент Ирана

5 СМИ узнали подробности смерти балетмейстера Мариинки в кресле стоматолога

6 Ученые показали птенца возрастом 99 млн лет в застывшем янтаре (ВИДЕО)

7 СМИ: власти готовят атаку на рубль

8 Момент, как смертник ИГИЛ передумал взрываться, попал на ВИДЕО

9 Дмитрий Хворостовский впервые рассказал о болезни, "убившей" его легкие

10 В Марокко обнаружены старейшие останки Homo sapiens возрастом 300 тысяч лет (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Янукович пообещал отдать Донбассу «мифические миллиарды»

Опубликовано 08.06.17 19:43 Янукович пообещал отдать Донбассу «мифические миллиарды»

С таким заявлением выступил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир.

Бывший президент Украины Виктор Янукович предложил пожертвовать жителям Донбасса какие-либо средства, размещенные на его имя в банках за рубежом, если таковые будут обнаружены.

«В случае обнаружения каких-либо средств на зарубежных банковских счетах, оформленных на имя В. Януковича, экс-президент Украины предлагает направить их на помощь жителям Донбасса, пострадавшим от гражданской войны, которую развязал нынешний украинский режим», — сообщил в Facebook пресс-секретарь старшего сына Януковича — Александра Юрий Кирасир.

При этом ужшкммт он подчеркнул, что регулярные упоминания о «мифических миллионах и миллиардах долларов» Януковича являются откровенной спекуляцией.

«Этот штамп, который навязывается обществу, является ширмой для прикрытия тотальной коррупции, в которой погряз нынешний режим», — заключил Кирасир.

Также пресс-секретарь напомнил о том, что Янукович всегда утверждал, что у него нет банковских счетов или иных активов в Швейцарии или в любой другой стране, кроме Украины. Это подтверждается и официальным письмом Генпрокуратуры Украины, добавил Кирасир.
Другие материалы по этой теме

СМИ Украины обнародовали письмо Януковича с просьбой к Путину о вводе войск РФ (ФОТО, ВИДЕО)

Украина обжалует решение Интерпола прекратить розыск Януковича

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга