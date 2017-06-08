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Путин назвал грядущий визит главы КНР в Россию событием года

Опубликовано 08.06.17 19:07 Путин назвал грядущий визит главы КНР в Россию событием года

Путин прибыл в Астану для участия в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Президент России Владимир Путин назвал предстоящий визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву главным событием в двусторонних отношениях в 2017 году, сообщают РИА Новости.

«Мы сейчас готовим главное мероприятие в двусторонних отношениях (России и Китая) — Ваш визит в Россию», — сказал Путин, добавив, что визит станет «значимым и большим событием в двусторонних отношениях».

В свою очередь, председатель КНР на встрече с российским президентом пожелал России достичь новых успехов, а также поздравил Путина и россиян с предстоящим праздником — Днём России. Он также отметил, что «китайско-российские ужшкммт отношения сегодня находятся на высоком уровне и имеют стратегический характер и устойчивость».

«На фоне сложной международной ситуации очень хорошо развиваются наши отношения. Наше взаимодействие и взаимная поддержка имеют большое значение для мира в глобальном масштабе», — пояснил Си Цзиньпин.

Ранее Путин пошутил над опаздывающей делегацией Китая.

8 июня президент России прибыл в Астану для участия в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
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