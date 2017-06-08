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В Ростовском области 50 человек отравились шаурмой, СК возбудил дело

Опубликовано 08.06.17 18:23 В Ростовском области 50 человек отравились шаурмой, СК возбудил дело

По версии следствия, жители покупали еду в павильоне быстрого питания.

Число отравившихся шаурмой в Новочеркасске Ростовской области увеличилось с 35 до 50, сообщила ТАСС начальник управления здравоохранения города Татьяна Гудкова.

По последним данным, на стационарное лечение в специализированную инфекционную больницу с признаками отравления поступило уже 50 человек. Трое из них - дети. Состояние пациентов можно охарактеризовать как средней тяжести, угрозы жизни нет.

По данным Роспотребнадзора, при обследовании больных обнаружен возбудитель сальмонеллеза. После инцидента в городе проходят массовые ужшкммт проверки торговых точек, реализующих готовые блюда.

По данным следствия, все пострадавшие покупали шаурму в одном из торговых павильонов, расположенном на территории города. Было возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается. Санкция предусматривает до двух лет лишения свободы.
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