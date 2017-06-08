В Госдуму внесли законопроект о полном запрете анонимайзеров

В Госдуму внесли законопроект, который запрещает использование технологий, позволяющих обойти блокировку запрещенных интернет-сайтов.

В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий возможность легального использования технологий для "обхода блокировок" сайтов в сети интернет. Соответствующая инициатива размещена в четверг в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ, сообщает "Интерфакс".

Авторами инициативы выступили депутаты Максим Кудрявцев ("Единая Россия"), Николай Рыжак ("Справедливая Россия"), Александр Ющенко (КПРФ).

Согласно пояснительной записке инициатива предлагает установить запрет на использование на территории РФ "информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в ужшкммт том числе сайтам или страницам сайтов в сети интернет, доступ к которым на территории РФ ограничен".

Кроме того, проект закона предлагает предоставлять владельцам соответствующих сетей и программ доступ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения о ресурсах, доступ к которым в России ограничен.

За неисполнение требования Роскомнадзора исполнить запрет в течение 30 дней депутаты предлагают наказывать ограничением доступа к информационным ресурсам, предоставляющим доступ к сетям, системам, программам для ЭВМ, используемым для "обхода блокировок", отмечает ТАСС.

По словам авторов, цель поправок - "предотвращение наступления вредных последствий от использования "средств обхода блокировок". К таким последствиям относятся "распространение запрещенной информации, экстремистских материалов, нарушение исключительных прав, и так далее)". При этом не исключается возможность последующего обжалования таких решений в судебном порядке.

Одновременно разработчики предлагают возложить на операторов поисковых систем в интернете "обязанность прекращать на территории России выдачу ссылок на заблокированные в России информационные ресурсы".