Эксперты назвали Instagram Бритни Спирс назван оружием хакеров из России (ФОТО)

Хакерская группировка Turla использовала Instagram американской поп-звезды Бритни Спирc.

В Instagram Бритни Спирс нашли инструкции "для российских хакеров". Об этом заявила компания ESET. Специалисты обнаружили зашифрованный адрес для связи с группой хакеров в комментариях под одной из фотографий. За счет подобных действий киберпреступники могли спокойно менять адреса и длительное время оставаться незамеченными, передает РЕН-ТВ.

Данной инструкцией пользовался троянский вирус, в коде которой не находилось отсылок ужшкммт на серверы хакеров. Программа самостоятельно "забирала" нужный адрес из комментариев в социальной сети.

По данным компании, данным методом пользовались предполагаемые хакеры из русскоговорящей группировки Turla. При этом специалисты сообщают, что создателям трояна удалось замаскировать инструкцию под стандартную запись, из-за чего она могла не вызывать подозрений.

Это позволило отследить число жертв: ими стали 17 человек, отмечает Лента.ру.

Специалисты отмечают, что хакеры нацелены на очень узкую аудиторию. В исследовании также отмечается, что установить защиту от таких атак крайне сложно.

Ряд исследователей считают, что Turla — группировка русскоязычных хакеров, которые в разное время атаковали сайты посольств и госучреждений в разных странах.