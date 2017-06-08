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YouTube ВИДЕО: американец снял нападение на него акулы

Опубликовано 08.06.17 15:48 YouTube ВИДЕО: американец снял нападение на него акулы

Снятый на Ютуб ВИДЕО инцидент произошел в штате Флорида.

Житель США по имени Паркер Симпсон снял на видео момент нападения на него большой рифовой акулы. Шокирующий инцидент произошел во время подводной рыбалки во Флориде.

В кадре видно, как Паркер высматривает рыбу внизу, при этом он держит в руке групера  крупную морскую рыбу семейства каменных окуней. Недалеко от него плавает его друг Джастин.

Неожиданно в кадре появляется акула, которую Паркер ужшкммт замечает не сразу. Она плывет на американца, нападает на него и кусает за ногу.

"Джастин, достань мой пистолет! Она оттяпала мне кусок ноги!", — кричит Паркер другу, выплыв на поверхность после атаки.

Рыбак предположил, что акула, скорее всего, хотела отнять у него групера, но продолжила нападение даже после того, как он отпустил рыбу. Атаковав один раз, хищник уплыл восвояси.

В конце видео видно, как Паркер и Джастин выбираются на лодку. Известно, что пострадавший был доставлен в больницу. Акула задела большеберцовую артерию, из-за чего он потерял около литра крови.

YouTube ВИДЕО: акула напала на рыбака во Флориде
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