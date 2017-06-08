"По Навальному есть конкретный план": Андрей Караулов пытается достучаться до Путина

Андрей Караулов тщетно пытается достучаться до Путина с планом против Навального.

«Центр управления расследованиями» (ЦУР) опубликовал письма отлученного от телеэфира журналиста, автора программы «Момент истины» Андрея Караулова российскому президенту Владимиру Путину. В них ведущий возмущается провалами идеологических ведомств на ниве борьбы с Алексеем Навальным и заявляет, что у него есть конкретный план для противодействия оппозиции. Однако письма главе государства не передают, утверждает ЦУР.

Оба письма начинаются фразой «Дорогой Владимир Владимирович, пишу не Начальнику, а другу», а заканчивается сообщением ужшкммт о скором выходе книги Караулова, которую тот предлагает Путину для прочтения.

«По Навальному у меня есть конкретный план очень быстро разделать всю эту глупость, но даже я не могу бороться с ними в одиночку», — пишет Караулов.

В первом послании журналист возмущается тому, как «наши службы (прежде всего идеологические)» могли допустить такой рост популярности Алексея Навального. Караулов утверждает, что он единственный борется с оппозиционером. В частности, он посвятил ему фильм «Глазами клоуна».

Далее Навальный начнет снимать фильмы о личной жизни президента, предупреждает Караулов. А за деньги «хоть Ходорковский, хоть кто» якобы смогут разместить у оппозиционера любой заказной материал.

Во втором письме он жалуется, что был отлучен от телеэфиров и просит помощи президента: «Помогите, Владимир Владимирович, без Вас — никак».