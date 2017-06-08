Гороскоп на сегодня, 9 июня 2017, для всех знаков Зодиака

Что приготовили звезды 9 июня 2017 - читайте в материале TopNews.

Гороскоп на сегодня, Овен

Для Овнов этот день может оказаться весьма противоречивым. На Вашем пути сегодня могут появиться небольшие трудности, которые подтолкнут представителей этого знака к рискованным и даже коварным действиям, при этом не стоит поддаваться агрессии и гневу, а лучше вовремя остановиться.

Гороскоп на сегодня, Телец

Сегодня Тельцов могут ожидать незапланированные расходы. По словам астрологов, некоторые люди ужшкммт из вашего окружения могут начать вами манипулировать, давя на жалость. Постарайтесь проявить твёрдость и не поддаваться на провокацию. Поберегите своё здоровье: существует вероятность подхватить вирусное заболевание.

Гороскоп на сегодня, Близнецы

Близнецам этот день принесет негативные тенденции. Возможно сегодня, вам придется отстаивать свои взгляды и принципы на фоне событий, которые вам вряд ли удастся предусмотреть. Недоразумения могут возникнуть и в личной жизни. Постарайтесь проявить деликатность в общении с близкими людьми.

Гороскоп на сегодня, Рак

У Раков наступил хороший период для трансформации и отказа от вредных привычек. Не исключена радикальная смена мировоззрения и в делах, и в отношениях. День подходит для начала ремонта и серьезных покупок.

Гороскоп на сегодня, Лев

Некоторые мечты Львов сегодня могут сбыться. В профессиональной сфере вас ожидает непредсказуемый успех, но необходимо поверить в себя и спрятать свою нерешительность. Астрологи советуют проявить смелость и настойчивость в делах, даже если на пути будут возникать небольшие препятствия.

Гороскоп на сегодня, Дева

На здоровье и настроении Дев может сказаться обильный ужин, алкоголь и бессонная ночь. Попробуйте восстановиться при помощи новых медицинских средств, а также массажа и прогулок, Рекомендуется воздержаться от серьезных трат

Гороскоп на сегодня, Весы

У Весов могут возникнуть финансовые проблемы, что скажется на настроении представителей этого знака. Постарайтесь не вступать в споры с начальством и влиятельными людьми.

Гороскоп на сегодня, Скорпион

Скорпионы сегодня могут столкнуться с неприятными слухами от недоброжелателей. Не спорьте и не оправдывайтесь. Заведенные в этот день знакомства могут оказаться неприятными, а люди — не теми, за кого себя выдают.

Гороскоп на сегодня, Стрелец

У Стрельцов сегодня может проявиться тенденция к лени и повышенной сонливости. Постарайтесь найти в себе силы взбодриться и настроиться на активность. Попробуйте выпить утром лишнюю чашечку крепкого кофе или совершить пробежку.

Гороскоп на сегодня, Козерог

Сегодня Козерогам не только окажутся по плечу сложные дела и вопросы, но и будет настроение ими заниматься. Высок шанс доделать или "отшлифовать" какие-то из своих проектов и получить достойные результаты за свои труды.

Гороскоп на сегодня, Водолей

Водолеи сегодня будут озабочены деловыми вопросами — вплоть до того, что если что-то выходит из-под контроля, вы можете воспринять это даже как личное оскорбление. Визитной карточкой этого дня станет эмоциональная и слишком острая реакция на практические задачи..

Гороскоп на сегодня, Рыбы

Рыбам звезды советуют сегодня посерьезнее отнестись к снам: они обещают быть яркими, а граница между ними и реальностью будет на удивление зыбкой. Сон может дать вам ценный совет или оказаться вещим.