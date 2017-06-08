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Какой сегодня праздник: 9 июня 2017 года отмечается церковный праздник Федорин день

Опубликовано 08.06.17 15:19 Какой сегодня праздник: 9 июня 2017 года отмечается церковный праздник Федорин день

Сегодня, 9 июня, также празднуется Международный день друзей.

Какой праздник сегодня, 9 июня 2017: Международный день друзей

9 июня 2017 года отмечается неофициальный праздник - Международный день друзей. Кто точно и когда его придумал -- неизвестно, однако в этот день проводятся различные акции, направленные на поддержание теплых отношений между друзьями. Так, некоторые интернет-провайдеры и мобильные операторы проводят бесплатные акции и дарят бонусы. Общественные и благотворительные организации устраивают встречи и конкурсы, на которые приглашают людей ужшкммт с общими интересами. Международный день дружбы - это прекрасный повод устроить посиделки с друзьями, вспомнить интересные моменты из жизни, посмеяться над забавными случаями и погрустить над печальными.

Какой церковный праздник сегодня, 9 июня 2017:  Федорин день

9 июня Церковь вспоминает деву мученицу Феодору Александрийскую.

Федора считается "колючей" на язык, поэтому крестьяне в этот день вели себя осторожно, стараясь лишний раз не разговаривать, чтобы не накликать беду или не поссориться. Люди считали, что если Федора узнает о том, что творится в избе, тогда неприятностей не миновать, а чтобы поговорить-посплетничать, соседки-кумушки выбирали другой день. 

На Федору не принято было мести в хате, чтобы не вынести из избы сор, иначе это приведет к разладу и ссорам в семье. Считалось, что вместе с мусором можно вымести домового, который в этот день забирался под веник.

Связанные с торговлей крестьяне в этот день задабривали домового: варили горшочек каши, ставили его за печь и бросали несколько монет. Согласно поверьям, это приносило дополнительную прибыль, удачу в торговле и привлекало покупателей. 
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