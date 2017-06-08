Полиция нагрянула с обыском в офис организации «Русь сидящая»

Правоохранительные органы проводят обыск в офисе правозащитной организации, которая оказывает помощь заключенным, "Русь сидящая".

В офисе движения «Русь сидящая» проходит обыск. Об этом в четверг, 8 июня, на своей странице в Facebook сообщила исполнительный директор движения Ольга Романова.

"Пока мы тут разбираемся в офисе с жертвами и разрушениями, уведомляю: сегодня утром я должна была улететь в отпуск. Мой самолёт улетел без меня. Подозреваю, что кому-то хотелось, чтобы я улетела и не вернулась", - позже написала она.

Координатор организации Алексей Федяров сообщил «Интерфаксу», что обыск проводят сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия ужшкммт коррупции (УЭБиПК) МВД России.

«Причина неясная. Сотрудники организации не могут покинуть помещение», — отметил он.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, "силовиков интересуют финансовые документы, печатная продукция, внешние носители информации, а также компьютеры, установленные в офисе".

Как сообщила журналистам руководитель организации Ольга Романова, следователи Следственного комитета изъяли бухгалтерскую документацию.

"Все интересовавшие документы мы выдали добровольно", - сказал она.

По словам Романовой, следователи предъявили постановление о проведении оперативно-следственных мероприятий в связи с якобы поступившей информацией о хищении бюджетных средств. "Бюджетных средств у нас нет в принципе", - отметила Романова, добавив, что не связывает обыски в офисе организации с делом "Седьмой студии", созданной режиссером Кириллом Серебренниковым.

Романова уточнила, что выемку проводили четыре сотрудника СК в присутствии двух понятых.

Затем представитель организации Сергей Шаров-Далоне уточнил, что обыски прошли в рамках доследственной проверки.

"Правоохранители пришли по сигналу о хищениях бюджетных средств, каких - нам неизвестно. Обыски проводились в рамках доследственной проверки, дело еще не возбуждено. Формально это называется обследование помещений с добровольной выдачей документов", - сказал он, отметив, что обыск проводили сотрудники ОБЭП, а не Следственного комитета.

Шаров-Далоне отметил, что "Русь сидящая" - открытая организация и не скрывает свою бухгалтерию. "Все, что требовалось, мы отдали добровольно. Никаких вскрытий компьютеров и проверок телефонов не было", - добавил он.