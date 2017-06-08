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Хворостовский, последние новости о здоровье на сегодня: певец откровенно рассказал о болезни, "убившей" его легкие

Опубликовано 08.06.17 13:13 Хворостовский, последние новости о здоровье на сегодня: певец откровенно рассказал о болезни, "убившей" его легкие

Дмитрий Хворостовский, состояние здоровья 2017: знаменитый баритон все еще не может восстановиться после болезни, с которой он слег после концерта в Северной столице.

Страдающий от опухоли мозга известный певец Дмитрий Хворостовский в  декабре прошлого года после концерта в Санкт-Петербурге на несколько месяцев слег с тяжелейшим воспалением легких. Он признался, что недуг так сильно ударил по организму, что некоторое время баритон был вынужден передвигаться на инвалидной коляске.

"Тогда концерт в Красноярске я из машины скорой помощи ужшкммт отменял.  Месяц провел в клинике. Мне было очень плохо. Я пережил серьезный кризис. Тогда я даже родителям категорически не разрешал приезжать, потому что видеть меня в таком состоянии нельзя никому, кроме супруги. Моя Флоранс ко мне ездила постоянно. Я уже концертирую, но процесс восстановления после этой истории еще не закончен. Мне нужно еще набраться терпения на несколько месяцев", - признался певец.

Из-за болезни артисту пришлось засесть дома, в Лондоне. Там он отдыхал, репетировал, занимался йогой. По его словам, пневмония "убила" его легкие, и Дмитрию пришлось много работать над восстановлением формы. Однако продолжающий бороться с опухолью мозга Хворостовский старается не давать болезни шансов загнать его в депрессию.

"Я продолжаю биться с болезнью и надеяться. "Надежда" для меня сейчас самое насущное слово! Как говорится, я еще поиграю в шашки! Мой онколог смотрит на меня, как на чудо: "Ой, какой живой! Ой, какой здоровый!". У них нет, кроме меня, таких пациентов - певцов с мировым именем, которые поют везде и продолжают работать вопреки всему", - сказал он.

Как писал TopNews, ранее Дмитрий Хворостовский из-за последствий воспаления легких не смог приехать в Москву для участия в церемонии вручения международной профессиональной премии Bravo. Осенью прошлого года ему провели второй курс химиотерапии.
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