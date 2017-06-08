В Катаре назвали причины дипломатического скандала

В МИД страны сообщили, кто спровоцировал скандал вокруг Катара.

Проведенное предварительное расследование подтвердило, что спровоцировавшее дипломатический скандал заявление от имени эмира Катара на сайте местного новостного агентства было размещено хакерами.

"Следственная группа подтвердила, что незаконные действия осуществлялись с применением высоких технологий и инновационных методов через лазейки в сайте Катарского агентства новостей", — цитирует агентство Reuters заявление МИД Катара.

В свою очередь, Министерство внутренних дел Катара сообщило, что при содействии Национального агентства по ужшкммт борьбе с преступностью Великобритании и Федерального бюро расследований США выявило источники хакерской атаки на государственное информационное агентство эмирата.

Расследование началось еще в прошлом месяце. В его рамках удалось установить, что "вредоносный файл был занесен в апреле, и был использован 24 мая для распространения сфабрикованных новостей".

По словам экспертов, преступники якобы "использовали инновационные методы" и №электронную лазейку на странице№ сайта агентства.

Правоохранители Катара заявили, что представят полные результаты расследования после его завершения, однако не сообщили, когда именно это произойдет.

Как писал TopNews, конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел через неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Через некоторое время официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан и речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к действительности.