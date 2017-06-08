График отключения горячей воды в Москве 2017 по адресу МОЭК: в Москве планово отключают горячую воду

Где узнать график отключения горячей воды в Москве 2017 по адресу, читайте в материале TopNews.

График отключения горячей воды в Москве 2017 по адресу

22 мая 2017 года в Москве начались плановые отключения горячей воды. Ремонтные работы проходят в плановом режиме, и впереди еще огромное количество домов, которые только ожидают прекращения подачи горячего водоснабжения. Узнать график отключения горячей воды в Москве по адресу можно на сайте МОЭК. Если интересуемый адрес не нашелся, это значит, что, скорее ужшкммт всего, отключать горячую воду здесь не будут.

Сроки отключения горячей воды в Москве 2017 казаны в полных сутках — с 00:00 даты начала до 23:59 мск.

Работы затронут 71 тысячу зданий, в том числе 33 тысячи жилых домов, а в 3171 доме отключение горячей воды не грозит. Все мероприятия по подготовке к следующему отопительному периоду планируется завершить до 25 августа 2017 года.

Отключение горячей воды в Москве 2017: на сколько отключают?

Срок отключения горячей воды в Москве в 2017 году не превысит 10 суток. За этот период будет проведена прочистка трубопроводов, их ремонт и диагностика в комплексе с гидравлическими испытаниями тепловых сетей. Обнаруженные неполадки планируется устранять в круглосуточном режиме.

Где не отключат горячую воду в Москве 2017?

По словам специалистов, отключение горячей воды 2017 не затронет такие столичные районы, как Южное Бутово, Кожухово, Некрасовка. Информацию об этих районах можно найти на сайтах городской администрации.