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Российский постпред объявил о смене курса ЕС и скорой отмене санкций против РФ

Опубликовано 08.06.17 09:53 Российский постпред объявил о смене курса ЕС и скорой отмене санкций против РФ

Европейский союз в ближайшем будущем может изменить курс в отношении РФ, пересмотрев пакеты санкций.

Условия смягчения курса Евросоюза в отношении России созревают — такое мнение в интервью газете «Известия» высказал российский постпред при ЕС Владимир Чижов.

По словам постпреда, к концу месяца ЕС может вернуться к обсуждению одного из трёх пакетов антироссийских санкций, действие которого истекает 31 июля. Однако Владимир Чижов предполагает, что Европа может задуматься и о пересмотре своей жёсткой политики.

"Произойдёт ли это в июне или через 6 месяцев — это уже из сферы гадания. Но ужшкммт в любом случае заметно, что ситуация созревает для изменения курса ЕС в отношении России в целом и по данному вопросу в частности", — отметил Чижов.

«Вопрос в том, когда ЕС накопит достаточно политической воли, чтобы пересмотреть эту политику. Произойдет ли это в июне или через шесть месяцев — это уже из сферы гадания», — заявил он.

Ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, ввели в 2014 году ограничительные меры в отношении Москвы, связав их с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. Они затрагивают финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора российской экономики.
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