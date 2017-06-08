МГУ вернулся в ТОП-100 лучших вузов мира

Ректор Садовничий прокомментировал возвращение МГУ в 100 лучших вузов мира по версии QS.

МГУ имени М.В. Ломоносова впервые с 2010 года вошел в первую сотню лучших университетов мира во версии авторитетного ежегодного рейтинга компании Quacquarelli Symonds (QS), пишет "Газета.ру".

В новом рейтинге позиции российских вузов в целом улучшились. Всего в рейтинг, который включает порядка 1000 университетов по всему миру, вошли 24 российских университета, 14 из которых улучшили свои позиции по равнению с прошлым годом.

Среди критериев оценки университетов представителями QS основными считаются ужшкммт авторитет вуза в сфере научных исследований, соотношение числа профессоров с числом студентов, репутация среди работодателей, индекс цитируемости научных публикаций, процент иностранных студентов и преподавателей.

Традиционно в первую десятку лучших вузов мира вошли учебные заведения США и Великобритании, а также Швейцарская высшая техническая школа Цюриха. Самым престижным университетом современности данным рейтингом был назван Массачусетский технологический институт.

Как говорится в исследовании QS World University Rankings 2018, из числа российских вузов, попавших в поле зрения экспертов Quacquarelli Symonds, оказались лишь 24 учебных заведения, среди которых был и МГУ.

"Из 24 рассмотренных высших учебных заведений РФ более высокие строчки заняли 14 вузов. Высшая позиция у МГУ имени М.В. Ломоносова. Университет также улучшил в этом году свои показатели, поднявшись на 13 позиций и заняв 95-е место в мировом рейтинге", - говорится в докладе QS, который цитирует РИА Новости.

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, комментируя включение университета в 100 лучших вузов мира по версии QS World University Rankings, заявил, что главное не ориентироваться на борьбу в рейтинге, а работать на студентов.

«Я отношу этот успех к работе коллектива, профессоров, преподавателей Московского университета и считаю, что для нас главное не ориентироваться на борьбу за место в рейтинге, а главное работать: работать на ребят, на студентов, повышать эффективность, получая хороший результат и служа обществу – в этом главная задача Университета», — говорится в комментарии Садовничего, который приводит RT.

Ректор также отметил, что МГУ входит в 1% ведущих университетов мира, если сосчитать их все.