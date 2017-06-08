После годового перерыва с Байконура успешно запустили «Протон-М» (ВИДЕО)

Ракета-носитель «Протон-М» с американским спутником связи EchoStar-21 стартовала с Байконура после годового перерыва в запусках.

Ракета-носитель "Протон-М" с американским спутником связи Еchostar-21 стартовала с Байконура, этот запуск стал первым после годового перерыва, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации "Роскосмос".

"Запуск состоялся в расчётное время без замечаний. Отделение разгонного блока "Бриз-М" со спутником Еchostar-21 намечено на 6.55 мск, отделение космического аппарата от "разгонника" ожидается в 15.58 мск", — сказал собеседник агентства.

Пуски "Протонов" были приостановлены 9 июня 2016 года, когда при выводе на орбиту спутника Intelsat-31 неожиданно возникли отклонения ужшкммт в работе второй ступени: ее двигатель выключился преждевременно. Благодаря оперативному изменению программы работы третьей ступени и разгонного блока "Бриз-М" космический аппарат всё-таки удалось вывести на орбиту.

Позже комиссия экспертов "Роскосмоса" пришла к выводу, что причиной проблем стали дефекты при сборке двигателей на "Воронежском механическом заводе" (ВМЗ): при пайке компонентов использовался припой, не соответствовавший технической документации.

«Есть отделение первой ступени «Протон-М». Двигатели второй ступени вышли на режим. Полет нормальный», — сообщает российское космическое агентство. Спустя еще несколько минут «Роскосмос» сообщил, что головной блок выведен на расчетную орбиту.

Головной блок в составе #EchoStar21 и разгонного блока #БризМ выведен на расчетную орбиту. Отделение в 15:58 мск. pic.twitter.com/FHmQ0634p7