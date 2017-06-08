Миллионы пользователей лишатся доступа в Skype в июле 2017

Microsoft прекратит поддержку видеосервиса Skype в устаревших версиях с 1 июля.

Корпорация Microsoft сообщает о планируемом прекращении поддержки целого ряда старых приложений. В частности, с первого июля она прекратит поддерживать популярный мессенджер Skype в версиях для операционных систем Windows Phone 8, 8.1 и Windows RT, сообщает PlanetToday.

В данный момент корпорация осуществляет перевод "Скайпа" на платформу одноранговой сети P2P. Поэтому старые версии мессенджера больше не будут работать — переход на P2P, как особенно подчеркивают в Microsoft, является полным.

Отказ от поддержки старых ужшкммт версий Skype — это не сюрприз, потому что "Майкрософт" озвучивала подобные планы еще в 2016 году.

Тем, кто по каким-то причинам не желает переходить на современные версии Skype, специалисты Microsoft рекомендуют начать пользоваться веб-версией.