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Оливер Стоун рассказал, зачем снял фильм о Путине (ВИДЕО)

Опубликовано 08.06.17 09:24 Оливер Стоун рассказал, зачем снял фильм о Путине (ВИДЕО)

Американский режиссер рассказал, зачем нужен фильм о российском лидере.

По словам американского режиссера Оливера Стоуна, своим фильмом о президенте России Владимире Путине он пытается не допустить дальнейшего ухудшения отношений между Россией и США.

В своем интервью изданию Star Tribune о целях своей работы, Стоун заявил: "Это критически важно для США — понять другую точку зрения. Я заинтересован в том, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений", — сказал он.

Также у Стоуна также поинтересовались мнением относительно интервью, которое на прошлой неделе ужшкммт взяла у президента РФ журналистка телеканала NBC Мегин Келли.

"Я думаю, она была привлекательна и она задавала жесткие вопросы, но она не могла спорить с ним (Путиным – прим. ред.) и противостоять ему, потому что она не знала многих вещей", — сказал Стоун, добавив, что в отличие от нее Владимир Путин "знал то, о чем говорил".

Кинодеятель назвал стиль ее интервью "как из пулемета", подразумевая большое количество вопросов.

"Я не журналист. Я снимаю кино, и у меня был другой подход", — признался Стоун.

Как писал TopNews, в понедельника в США на кабельном канале Showtime выходит документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года. Картина Оливера Стоуна вызвала критику в адрес режиссера со стороны ряда СМИ в США. В частности, журналисты упрекают автора в пророссийской позиции и в симпатиях к президенту РФ. 
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