NASA представило 12 астронавтов, которые первыми полетят на Марс

НАСА отобрало 5 женщин и 7 мужчин в новый набор астронавтов, которым предстоит первыми полететь к Марсу.

Пять женщин и семь мужчин вошли в новый набор астронавтов НАСА, им предстоит совершать полеты за пределы Луны и, возможно, первыми полететь к Марсу, сообщил на торжественной церемонии в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне исполняющий обязанности руководителя ведомства Роберт Лайтфут, пишет РИА Новости.

«Вы представляете лучших из лучших в Америке. Вся команда NASA готова помогать вам в подготовке к предстоящим миссиям», — заявил Лайтфут.

Заявки на отбор в класс ужшкммт астронавтов 2017 года подали рекордные 18 тысяч 353 человека, — такого интереса к этой профессии в США не было еще никогда. До настоящего времени рекордным считался 1978 год, когда заявки были приняты от восьми тысяч претендентов.

Заявки на участие в конкурсе принимались с декабря 2015 по февраль 2016 года. Подать их могли граждане США, имеющие степень бакалавра в области инженерии, биологии, медицины, компьютеров или математики, а также военные пилоты, налетавшие по меньшей мере одну тысячу часов.

Счастливчиков, которым до первого полета предстоит еще пройти двух-трех летнюю подготовку, включающую в том числе курсы русского языка, отобрали из полусотни финалистов.

Теперь группе из 12 человек предстоит пройти ещё два-три года подготовки. Затем астронавты будут совершать полёты на МКС, за пределы околоземной орбиты и за пределы Луны, а также осуществлять подготовку миссий к Марсу.

Помимо принадлежащего НАСА Orion, новым астронавтам, вероятно, предстоит летать в космос на частных космических кораблях комапнии Boeing CST-100 Starliner и Crew Dragon, принадлежащий SpaceX.