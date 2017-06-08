 
TOP 10

1 NASA представило 12 астронавтов, которые первыми полетят на Марс (ВИДЕО)

2 СМИ узнали подробности смерти балетмейстера Мариинки в кресле стоматолога

3 Ученые показали птенца возрастом 99 млн лет в застывшем янтаре (ВИДЕО)

4 Оливер Стоун рассказал, зачем снял фильм о Путине (ВИДЕО)

5 СМИ: власти готовят атаку на рубль

6 Российский постпред объявил о смене курса ЕС и скорой отмене санкций против РФ

7 Миллионы пользователей лишатся доступа в Skype в июле 2017

8 Алексей Учитель рассказал о личном письме от Поклонской

9 Мать убитого в США школьника рассказала подробности жуткого убийства

10 После годового перерыва с Байконура успешно запустили «Протон-М» (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

NASA представило 12 астронавтов, которые первыми полетят на Марс

Опубликовано 08.06.17 09:13 NASA представило 12 астронавтов, которые первыми полетят на Марс

НАСА отобрало 5 женщин и 7 мужчин в новый набор астронавтов, которым предстоит первыми полететь к Марсу.

Пять женщин и семь мужчин вошли в новый набор астронавтов НАСА, им предстоит совершать полеты за пределы Луны и, возможно, первыми полететь к Марсу, сообщил на торжественной церемонии в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне исполняющий обязанности руководителя ведомства Роберт Лайтфут, пишет РИА Новости.

«Вы представляете лучших из лучших в Америке. Вся команда NASA готова помогать вам в подготовке к предстоящим миссиям», — заявил Лайтфут.

Заявки на отбор в класс ужшкммт астронавтов 2017 года подали рекордные 18 тысяч 353 человека, — такого интереса к этой профессии в США не было еще никогда. До настоящего времени рекордным считался 1978 год, когда заявки были приняты от восьми тысяч претендентов.

Заявки на участие в конкурсе принимались с декабря 2015 по февраль 2016 года. Подать их могли граждане США, имеющие степень бакалавра в области инженерии, биологии, медицины, компьютеров или математики, а также военные пилоты, налетавшие по меньшей мере одну тысячу часов.

Счастливчиков, которым до первого полета предстоит еще пройти двух-трех летнюю подготовку, включающую в том числе курсы русского языка, отобрали из полусотни финалистов.

Теперь группе из 12 человек предстоит пройти ещё два-три года подготовки. Затем астронавты будут совершать полёты на МКС, за пределы околоземной орбиты и за пределы Луны, а также осуществлять подготовку миссий к Марсу.

Помимо принадлежащего НАСА Orion, новым астронавтам, вероятно, предстоит летать в космос на частных космических кораблях комапнии Boeing CST-100 Starliner и Crew Dragon, принадлежащий SpaceX.
Другие материалы по этой теме

Ученые: людей на Марсе подстерегает смертельная опасность

В NASA показали внедорожник для Марса (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга