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Результаты ОГЭ 2017 по русскому языку по паспорту: узнать результаты экзаменов по паспортным данным можно в Сети

Опубликовано 08.06.17 09:07 Результаты ОГЭ 2017 по русскому языку по паспорту: узнать результаты экзаменов по паспортным данным можно в Сети

Расписание ОГЭ и ЕГЭ 2017: опубликовано расписание основной волны экзаменов.

Результаты ОГЭ по русскому языку 2017 можно узнать в Сети

30 мая 2016 года российские школьники сдавали Основной государственный экзамен (ОГЭ 2017) по русскому языку. Узнать результаты своих стараний ученики смогут по паспортным данным на сайте gia.edu.ru, а для жителей столичного региона такая возможность предусмотрена на региональном портале госуслуг:  pgu.mos.ru.

Для того, чтобы узнать результаты ОГЭ 2017 по русскому языку, а также по другим ужшкммт экзаменам, нужно заполнить заявку на результаты ОГЭ 2017 в электронном виде. В заявке укажите ваши имя, фамилию и отчество, данные паспорта (без указания серии) или код регистрации ОГЭ и регион, указанный в вашем уведомлении на экзамен, а также дайте согласие на обработку введённых данных.

После этого вы получаете общую информацию по всем экзаменам, а также подробную по каждому из них.

Результаты ОГЭ по русскому языку 2017 обещают опубликовать 19 июня. Также на приведенных выше ресурсах впоследствии можно увидеть итоги ОГЭ по всем остальным сданным предметам.

ОГЭ 2017: расписание

  • 26 мая 2017 года - английский язык, немецкий язык, испанский язык, французский язык
  • 27 мая 2017 года - английский язык, немецкий язык, испанский язык, французский язык
  • 30 мая 2017 года - русский язык
  • 1 июня 2017 года - история, биология, физика, литература
  • 3 июня 2017 года - физика, информатика и ИКТ
  • 6 июня 2017 года - математика
  • 8 июня 2017 года - обществознание, география, химия, информатика и ИКТ
  • 19 июня 2017 года - резерв: информатика и ИКТ, история, биология, литература
  • 20 июня 2017 года - резерв: русский язык
  • 21 июня 2017 года - резерв: английский язык, немецкий язык, испанский язык, французский язык
  • 22 июня 2017 года - резерв: математика
  • 23 июня 2017 года - резерв: обществознание, география, физика, химия
  • 28 июня 2017 года - резерв: по всем предметам
  • 29 июня 2017 года - резерв: по всем предметам

ЕГЭ 2017: расписание

  • 29 мая 2017 года – проводится официальное оценивание по литературе или географии на выбор;
  • 31 мая 2017 года – экзамен по математике;
  • 2 июня 2017 года — математика профильного уровня;
  • 5 июня 2017 года — обществознание;
  • 7 июня 2017 года — физика, литература;
  • 9 июня 2017 года — русский язык;
  • 13 июня 2017 года — иностранные языки, биология;
  • 15 июня 2017 года — иностранные языки (устно);
  • 16 июня 2017 года — иностранные языки (устно);
  • 19 июня 2017 года — химия, история;
  • 20 июня 2017 года — резерв: география, информатика и ИКТ;
  • 21 июня 2017 года — резерв: литература, химия, физика, обществознание;
  • 22 июня 2017 года — резерв: биология, история, иностранные языки;
  • 23 июня 2017 года — резерв: иностранные языки (устно);
  • 28 июня 2017 года — резерв: математика базового уровня, математика профильного уровня;
  • 29 июня 2017 года — резерв: русский язык;
  • 1 июля — резерв: по всем предметам
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