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Алексей Учитель рассказал о личном письме от Поклонской

Опубликовано 08.06.17 08:34 Алексей Учитель рассказал о личном письме от Поклонской

По словам режиссера, в послании содержалась просьба от депутата Госдумы.

По словам режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя, он получил личное письмо от депутата Госдумы Натальи Поклонской. 

"Накануне состоялось историческое событие — я получил от нее (Поклонской — прим. пред.) персональное письмо", — цитирует кинематографиста Lenta.ru.

Он отметил, что в послании содержалась просьба предоставить картину "Матильда" для оценки эксперту депутата.

На это Учитель ответил, что подобные формы контроля не предусмотрены законом, и отказался присылать работу.

Как писал TopNews, Наталья Поклонская неоднократно обращалась в Генпрокуратуру ужшкммт с просьбой проверить фильм на предмет оскорбления чувств верующих. Правоохранители посмотрели размещенный в Интернете трейлер фильма, но не выявили нарушений.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай II. Главные роли в фильме исполнили Михалина Ольшанска и Ларс Айдингер. Премьера картины состоится 6 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга, а в широкий прокат она должна выйти 25 октября.
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