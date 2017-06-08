Курс доллара на сегодня, 8 июня 2017: власти готовят атаку на рубль - СМИ

Курс валют на сегодня, 8 июня 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 8 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 8 июня 2017 составляет 56,58 руб., курс евро на сегодня равен 63,71 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 8 июня 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 55,69 руб. при покупке и 58,81 руб. при продаже, курс евро на сегодня установлен на отметках 62,74 руб. и 66,24 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По ужшкммт мнению экспертов, наступившее лето может стать худшими для рубля. На фоне снижения притока валюты в страну, Минфин готовится нарастить ее запасы. По мнению ряда аналитиков, это может привести к ослаблению рубля. Возможный ориентир на начало осени - 60 рублей за доллар, а если нефть подешевеет до уровня $40, то курс может рухнуть и до 70 руб. за доллар.

По мнению начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко, риски ухудшения платежного баланса также подкрепляются наращиванием иностранных активов банками, что уже внесло основной вклад в отток капитала в первые четыре месяца этого года.

"В результате мы не исключаем продвижения пары доллар/рубль в диапазон 58–60 руб. и даже закрепления ближе к верхней границе, где, впрочем, пара может держать равновесие весьма длительное время", — цитирует эксперта "Газета.ru".

Кроме интервенций Минфина, важны будут темпы снижения ключевой ставки Банком России. Как заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, рассматривается два варианта на ближайшее заседание 16 июня — 25 и 50 процентных пунктов.

"Мы будем, действительно, рассматривать две опции. Будем принимать свое решение на базе традиционного анализа и показателя инфляции, инфляционных ожиданий, ситуации в экономике, безработицы", — отмечала она.

Скорость снижения ставки повлияет и на то, как быстро иностранные инвесторы начнут выводить деньги из российских ОФЗ.

"Инвесторы ставят на продолжение цикла снижения ключевой ставки ЦБ, и пока ставки снижаются, вызывая снижение доходностей облигаций, не будет ни массового закрытия позиций в ОФЗ, ни потери интереса новых инвесторов к рублевому долговому рынку", — считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-капитал" Владимир Брагин.

"К началу осени мы ожидаем курс 60 руб. за доллар. Оказывать давление на рубль будут все указанные факторы, а при возможном снижении цены на нефть до показателей в районе $40 за баррель мы можем увидеть ослабление курса рубля до 70 руб. за доллар",— отмечает старший портфельный управляющий УК "КапиталЪ" Вадим Бит-Аврагим.