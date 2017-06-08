Гороскоп на сегодня, 8 июня 2017, для всех знаков Зодиака

Что приготовили звезды 8 июня 2017 - читайте в материале TopNews.

Гороскоп на сегодня, Овен

У Овнов настроение этих суток будет рабочим, если вы заняты каким-либо нетривиальным делом и любите свою профессию. В ином случае представители этого знака будут мысленно далеки от своих обязанностей. В этом случае лучше отпроситься у начальства и заняться подготовкой к выходным. Время подходит для встречи со старым другом, прежней любовью, бывшими коллегами. Возможно ужшкммт возвращение к старым совместным планам.

Гороскоп на сегодня, Телец

Хорошее время для общения. Тельцы получат высокие шансы для восстановления утраченных финансовых позиций. Подкрепляйте свой профессионализм компьютерной грамотностью и навыками в сфере программирования, дизайна, управления или строительства. Если вы метите на должность руководителя или хотите остаться на ней, опирайтесь на принципы демократии и равноправия. Возможно, вам стоит подумать о возвращении на прежнее место работы.

Гороскоп на сегодня, Близнецы

Напряжённый ритм жизни Близнецов сегодня полностью компенсируется приятными событиями. Это могут быть хорошие новости из-за рубежа, встреча со старым другом или бывшей любовью, доход от нестандартной креативной деятельности. Используя личное обаяние, вы сможете восстановить контакты с нужными вам людьми. Возможно, сегодня вам пора припомнить забытые навыки в таких сферах, как обучение, дизайн, программирование.

Гороскоп на сегодня, Рак

Ракам рекомендуется сегодня избегать одиночества и не отрываться от коллектива. В ином случае вы рискуете остаться незамеченными не только для других людей, но и для благоприятных тенденций этих суток. Принимайте посильное участие в семейных событиях и поддерживайте связи со старыми друзьями. Возможно успешное решение проблем, связанных с наследством, недвижимостью, страхованием имущества.

Гороскоп на сегодня, Лев

Атмосфера дня благоприятна для укрепления брака и возобновления партнёрских контактов Львов. Астрологи не исключают, что вам снова могут показаться интересными давно забытые коллективные планы. Возможно, что рядом с вами вновь появятся старые единомышленники, симпатичные и надёжные. Сегодня подходящий момент для реанимации заброшенного личного сайта. Есть шанс добиться успеха в программировании, посредничестве, общественной работе.

Гороскоп на сегодня, Дева

Сегодня в обязанности Дев может войти работа за компьютером, обработка информации, дизайнерская или организационная деятельность. Возможно, что некоторые ваши навыки будут сегодня востребованы. Дружеские отношения с начальством, коллегами и подчиненными будут залогом приятно проведенного времени и отличного конечного результата.

Гороскоп на сегодня, Весы

Звезды дарят Весам свободу выбора, хотя и в строго отведенных рамках. Представители этого знака могут сочетать работу, творчество и личную жизнь, но могут заняться и чем-то одним. Астрологи пророчат вам успех в сфере менеджмента, рекламы, дизайна. В программу отдыха стоит включить встречу с друзьями, посещение модного клуба или оригинального публичного мероприятия.

Гороскоп на сегодня, Скорпион

Скорпионам рекомендуется сочетать в семье дружелюбие и демократичность с чётким распределением обязанностей. Не исключено, что вам придется поучаствовать в возобновлении какой-либо оригинальной семейной традиции. На повестке дня могут оказаться вопросы, связанные с недвижимостью. Сегодня не исключен визит в банк, налоговую инспекцию, страховую компанию. Оценщик, риелтор, аудитор или потенциальный покупатель может оказаться вашим старым знакомым.

Гороскоп на сегодня, Стрелец

Сегодня общительность Стрельцов поневоле сочетается с придирчивостью и разборчивостью. В том случае, если вы мечтаете встретиться сразу со всеми интересующими вас людьми, единственный выход для вас - собрать их вместе в рамках какого-либо неформального мероприятия. Это может быть рабочее совещание или встреча старых друзей. Если вы активный пользователь Интернета, пригласите своих знакомых пообщаться в чате или на форуме.

Гороскоп на сегодня, Козерог

Козерогам в финансовых вопросах сегодня придется придерживаться твердого плана действий. В этот период может проявиться интерес к приобретению аудио- и видеотехники, компьютерных игр и аксессуаров. Можно покупать профессиональные программы для работы (обязательно стабильных проверенных версий). Также это подходящее время для поиска оригинальных, стильных подарков. Может стать удачной покупка изделий из стекла, пластика, белого металла.

Гороскоп на сегодня, Водолей

Дружелюбие Водолеев сегодня соседствует с чёткими критериями отбора. Вашим собеседником, сотрудником, объектом симпатий не сможет стать случайный знакомый или сомнительная личность. Для представителей этого знака будет иметь значение внешний вид другого человека, его манеры, образование, система ценностей, эстетические предпочтения, профессиональный опыт. Не исключено, что столь же строгие требования вы будете предъявлять и к себе.

Гороскоп на сегодня, Рыбы

Рыбам сегодня может показаться, что происходящее вас не касается, но это ощущение обманчиво. Астрологи советуют наблюдать за окружающими, впитывать информацию, вспоминать забытое. Не отказывайтесь возродить прежнее знакомство, оно может стать вам необходимым уже в ближайшем будущем. При этом виртуальные контакты, аккаунты на форумах и в соцсетях будут не менее важны, чем записи в вашем телефоне или бумажном ежедневнике.