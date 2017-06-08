Какой сегодня праздник: 7 июня 2017 года отмечается церковный праздник Карп-Карполов

Сегодня, 7 июня, также отмечается также Всемирный день океанов, а в России празднуется День социального работника.

Какой праздник сегодня, 8 июня 2017: Всемирный день океанов

8 июня 2017 года празднуется Всемирный день океанов. Этот праздник был учрежден в 2008 году на очередной Генеральной Ассамблее ООН.

Земля на 70% покрыта водами мирового океана, и от того, на сколько будут чисты и безопасны океанские воды, на столько и безопасна будет экологическая обстановка самой Земли. Проявив заботу об океанах, можно предотвратить загрязнение химическими и прочими отходами водную ужшкммт поверхность Земли, а также спасти от исчезновения многие виды морских животных и растений.

День социального работника в России

В России 8 июня отмечается День социального работника. Нередко эти люди выполняют обязанности намного большие, чем предписано должностной инструкцией, ведь именно им приходится ежедневно сталкиваться с проблемами самых незащищенных слоев населения – детей, инвалидов, стариков.

Празднование Дня социального работника связано с указом, который в этот день в 1701 году издал Петр I: он постановил нищих, больных, престарелых бесплатно определять в богадельни для оказания им посильной помощи и необходимой поддержки. Тем самым в России было положено начало системы государственной соцзащиты и опеки нуждающимся в них людям.

Какой народный праздник сегодня, 8 июня 2017: Карп-Карполов

В народе 8 июня вспоминают Карпа-Карполова. Православная церковь этого числа чтит память апостола от 70-ти Карпа, епископа. Карполовом праздник прозвали за то, что поймать карпа в этот день означало удачу. Если верить народному календарю, то 8 июня целый день необходимо провести на рыбалке.

Кроме того, в этот день крестьяне шли к цветущему шиповнику, чтобы вдыхая ароматы цветов, зарядится позитивной энергией, избавиться от хворей и тоски. Люди верили, что именно в этот день благоухающий куст наделяет окружающий его воздух особыми лечебными свойствами.

С Карпа крестьяне начинали посадку поздних сортов редьки, капусты, репы.