Курс доллара на сегодня, 8 июня 2017: рубль держится стойко - эксперты

Курс валют на сегодня, 8 июня 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 8 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России курс евро на сегодня снизился на 6,38 копейки по сравнению с показателем среды и составил 63,7179 рубля, курс доллара на 8 июня 2017 уменьшился на 8,69 копейки — до 56,5878 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 7,7 копейки - до 59,7963 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По словам руководителя департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн Глеба Задои, государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco резко повышает ужшкммт цены на черное золото, причем повышение цен коснется всех рынков, начиная с июля .

"Интерес к российским облигациям продолжает снижаться. В ближайшее время Министерство Финансов планирует разместить на бирже облигации с погашением на 2024 и 2033 годах всего лишь на 35 млрд. Такое радикальное снижение объемов размещения связано с отсутствием интереса среди зарубежных инвесторов к последним аукционам. Похоже, что история с carry trade все ближе и ближе к своей развязке", — цитирует эксперта Regnum.

Он отметил, что глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин ранее в своем интервью для американского издания Bloomberg заявил о том, что "Россия катастрофически теряет время".

"К сожалению, понимание о необходимости проведения структурных изменений у власти формируется медленно", — констатирует специалист.

Говоря о ситуации на международных рынках эксперт отметил, что участники рынка ждут принятия решения о процентной ставке в Европе и досрочных парламентских выборов в Великобритании.

"Это самые ожидаемые события текущей недели, которые найдут свое отражение на международных площадках", — сказал Задоя.

По его словам, рубль в этот период "держится стойко" в диапазоне от 56 до 57 рублей за одну единицу американской валюты.

"Нефть также не спешит делать каких-то резких рывков вверх или вниз. Скорее всего, до конца текущей недели примерно такая картина и будет сохраняться", — добавил аналитик.