По условиям словесной дуэли, видео которой стало настоящим хитом на Ютуб, языки менялись резко и без предупреждения. Выбирали следующий язык блогеры по очереди.

"Схватка" голландца Ваутера Кордюэнера и Зоки из Македонии, которая длилась чуть более 12 минут, вызвала восторг у пользователей YouTube. Во время разговора мужчины в общей сложности сменили 21 язык.

Видео схватки опубликовано на ютуб-канале Кордюэнера, который является влогером, а также художником и, как уже понятно полиглотом, как и его собеседник. По условиям словесной дуэли языки менялись резко и без предупреждения. Выбирали следующий язык блогеры по очереди.

По ужшкммт словам влогера, его собеседник владеет 35 языками, однако они решили поговорить только на 15, которыми владеют оба. Знание еще шести Сханс продемонстрировал самостоятельно, отвечая на вопрос Ваутера.

YouTube ВИДЕО: два полиглота сошлись в "схватке" на 15 языках