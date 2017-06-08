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Назван состав сборной России на Кубок Конфедераций 2017

Опубликовано 07.06.17 23:31 Назван состав сборной России на Кубок Конфедераций 2017

Тренерский штаб национальной сборной России обнародовал состав сборной России для участия в Кубке Конфедераций FIFA 2017.

Состав сборной России на Кубок Конфедераций 2017 появился в СМИ

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал окончательный состав команды, которая примет участие в Кубке конфедераций-2017, сообщают РИА Новости со ссылкой на официальном сайте РФС.

Всего в списке 23 футболиста. Порядковые номера совпадают с номерами на футболках.

Состав сборной России на Кубок Конфедераций 2017

Вратари

1. Игорь Акинфеев (ЦСКА)
12. Владимир Габулов («Арсенал»)
16. Маринато Гилерме («Локомотив»)

Защитники

3. Роман Шишкин («Краснодар)
5. Виктор Васин (ЦСКА)
6. Георгий Джикия (Спартак»)
10. Руслан Камболов («Рубин»)
13. Федор Кудряшов («Ростов»)
14. Илья Кутепов («Спартак»)

Полузащитники

2. Игорь Смольников («Зенит»)
4. Юрий Газинский («Краснодар»)
8. Денис Глушаков («Спартак»)
15. Алексей Миранчук ("Локомотив")
17. Александр Головин (ЦСКА)
18. Юрий Жирков («Зенит»)
19. Александр Самедов ("Спартак")
21. Александр Ерохин («Ростов»)
22. Дмитрий Тарасов («Локомотив»)
23. Дмитрий Комбаров («Спартак»)

Нападающие

7. Дмитрий Полоз ("Ростов")
9. Федор Смолов («Краснодар»)
11. Александр Бухаров («Ростов»)
20. Максим Канунников («Рубин»)

Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Сочи, Москве, Казани и Санкт-Петербурге.
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