Последние новости Новороссии: ВСУ потерпели крах в попытках прорвать оборону ЛНР.

Украинские военные во время попытки прорваться у села Желобок Славяносербского района Луганской области к северо-западу от Луганска потеряли десять человек. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции республики Андрей Марочко, передает РБК.

"В результате попытки прорыва ВСУ противник понес потери до десяти человек", — заявил Марочко, уточнив, что погибших среди ополченцев ЛНР нет, но один получил ранение.

Подполковник Андрей Марочко также сообщил, что несмотря на три предпринятые попытки ВСУ прорвать оборону украинским ужшкммт военным этого не удалось.

"ВСУ не сумели продвинуться вперед и пока прекратили попытки наступления на Желобок. На данный момент киевские силовики в указанном районе остаются на старых позициях, занимаемых еще с 2015 года", — сказал он.

Тем временем по данным пресс-службы штаба АТО, в результате столкновения с ополченцами погиб один военнослужащий, а семь получили ранения. Также отмечается, что «на Луганском направлении количество обстрелов сил АТО существенно выросло».

По их данным, ополченцы обстреляли вооруженные силы Украины из тяжелой артиллерии калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. По словам украинских военных, ополченцы применяют гранатометы АГС-17 и СПГ-9, противотанковые управляемые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.