 
TOP 10

1 Атака смертников в Тегеране: 7 погибших (ФОТО, ВИДЕО)

2 "Я мастер дзюдо и самбо": Путин рассказал, как бы повел себя в одном душе с геем

3 Момент взрыва на территории мавзолея имама Хомейни в Тегеране попал на ВИДЕО

4 В Андаманском море обнаружены обломки пропавшего самолета Мьянмы

5 "У мамы был сердечный приступ": Кристина Орбакайте рассказала о состоянии здоровья Пугачевой

6 Ветеранам Севастополя вручили по полквартиры к 9 мая: одному — кухня, другому — санузел

7 Балетмейстер Мариинского театра умер в кресле стоматолога

8 Футбольный фанат без оружия дал отпор трем террористам во время атаки в Лондоне

9 Уфологи нашли на Луне огромный черный НЛО (ВИДЕО)

10 Конспирологи назвали неожиданные причины аномально холодных весны и лета 2017

Новости наших партнеров

Новости Новороссии на 07.06.2017: ВСУ потеряли десять человек при попытке прорыва обороны ЛНР

Опубликовано 07.06.17 23:13 Новости Новороссии на 07.06.2017: ВСУ потеряли десять человек при попытке прорыва обороны ЛНР

Последние новости Новороссии: ВСУ потерпели крах в попытках прорвать оборону ЛНР.

Украинские военные во время попытки прорваться у села Желобок Славяносербского района Луганской области к северо-западу от Луганска потеряли десять человек. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции республики Андрей Марочко, передает РБК.

"В результате попытки прорыва ВСУ противник понес потери до десяти человек", — заявил Марочко, уточнив, что погибших среди ополченцев ЛНР нет, но один получил ранение.

Подполковник Андрей Марочко также сообщил, что несмотря на три предпринятые попытки ВСУ прорвать оборону украинским ужшкммт военным этого не удалось.

"ВСУ не сумели продвинуться вперед и пока прекратили попытки наступления на Желобок. На данный момент киевские силовики в указанном районе остаются на старых позициях, занимаемых еще с 2015 года", — сказал он. 

Тем временем по данным пресс-службы штаба АТО, в результате столкновения с ополченцами погиб один военнослужащий, а семь получили ранения. Также отмечается, что «на Луганском направлении количество обстрелов сил АТО существенно выросло».

По их данным, ополченцы обстреляли вооруженные силы Украины из тяжелой артиллерии калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. По словам украинских военных, ополченцы применяют гранатометы АГС-17 и СПГ-9, противотанковые управляемые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Другие материалы по этой теме

Депутат Рады рассказал, чего «до одури» боится Россия

Глава ЛНР Плотницкий назвал условие возвращения республики в состав Украины

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга