"Европа становится еще ближе!": Аваков подписал несуществующее безвизовое соглашение со Швейцарией

Арсен Аваков похвастался фотографией во время встречи с главой МИ Швейцарии.

Глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Twitter сообщил о подписании соглашения о безвизовом режиме со Швейцарией, однако на самом деле такого документа не существует, сообщают РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Европейская правда".

«Вместе с Павлом Климкиным подписали от имени Украины со Швейцарией соглашения про безвизовый режим и реадмиссию. Европа становится еще ближе!» — написал Аваков.

Разом із @PavloKlimkin підписали від імені України 🇺🇦зі Швейцарією 🇨🇭угоди про безвізовий режим та реадмісію. Європа ужшкммт стає ще ближчою! pic.twitter.com/Nbf2bnvMeH — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 7 июня 2017 г.

Отмечается, что подписанное в ходе встречи с главой МИД Швейцарии Дидье Буркхальтером соглашение касается только реадмиссии и никак не относится к вопросам свободного въезда в страны Шенгена. Вероятно, министр просто не понял, под каким именно документом он поставил подпись, отмечает издание.

Стоит отметить, что на той же встрече глава МИД Украины Павел Климкин подписал соглашение об упрощении визового режима, в соответствии с которым гражданам, путешествующим по паспортам старого образца, станет проще получить документы на въезд в Швейцарию. Но и оно не является "соглашением о безвизовом режиме".