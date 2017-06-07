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ЛДПР предложила вернуть юлианский календарь

Опубликовано 07.06.17 19:55 ЛДПР предложила вернуть юлианский календарь

Авторами законопроектов выступили Михаил Дегтярев, Борис Чернышов и Виталий Пашин.

Депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о замене гимна на "Боже, царя храни!", а также проект закона о переходе России на юлианский календарь. Соответствующая информация появилась в электронной базе нижней палаты, сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к изменению гимна говорится, что классическое музыкальное произведение позволит гражданам страны прочувствовать тысячелетнюю историю России, а также обеспечит историческую преемственность.

Касаемо юлианского ужшкммт календаря авторы сообщили, что "принятие закона позволит восстановить и сохранить прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени, духовные и культурные традиции народов России". В пояснительной записке также говорится, что юлианский календарь исторически использовался в России вплоть до "захвата власти большевиками в 1917 году". "26 января 1918 года в Российской республике издан один из первых декретов советской власти - Декрет о введении западноевропейского календаря, который ознаменовал переход к летоисчислению в григорианском стиле. С этого времени все события, произошедшие до 14 февраля 1918 года, датируются двойной датой, то есть указывается старый стиль (юлианский), а в скобках - новый (григорианский)", - отмечают разработчики.

Авторами законопроектов выступили Михаил Дегтярев, Борис Чернышов и Виталий Пашин.
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