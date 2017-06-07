Момента взрыва на территории мавзолея имама Хомейни в Тегеране попал на ВИДЕО
Опубликовано 07.06.17 19:11
Группа неизвестных 7 июня открыла огонь по охранникам в здании парламента.
В распоряжении телеканала RT оказалась видеозапись момента взрыва на территории мавзолея имама Хомейни в Тегеране. Кадры заснял очевидец происходящего.
На кадрах видно, как произошел взрыв, а также слышна стрельба.
По последним данным в результате двойного теракта в столице Ирана погибли по меньшей мере 12 человек, 39 ранены.
Ранее TopNews писал, что группа неизвестных утром во вторник, 7 июня, открыла огонь по охранникам в здании парламента. Затем один из нападавших ужшкммт взорвал себя. Остальных в ходе ожесточенной перестрелки уничтожили спецслужбы. В здание террористы проникли, переодевшись в женскую одежду. Одновременно другая группа боевиков устроила стрельбу в мавзолее Хомейни, где позже также произошел врзыв.
Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в РФ группировка ИГИЛ (ДАИШ, запрещена в России). Позже иранские власти заявили, что все нападавшие ликвидированы.