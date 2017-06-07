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Эксперты подсчитали, сколько россияне потратили денег на запчасти для иномарок

Опубликовано 07.06.17 18:29 Эксперты подсчитали, сколько россияне потратили денег на запчасти для иномарок

Российские аналитики исследовали рынок запчастей для легковых автомобилей и выявили, сколько за прошлый год россияне потратили на запчасти для иномарок.

Согласно результатам исследования, проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ», емкость вторичного рынка автомобильных компонентов и запчастей для легковых иномарок в России по итогам 2016 года составила 13,7 млрд долларов, что соответствует примерно 920 млрд рублей.

Лидерство здесь принадлежит запчастям для легковых автомобилей Toyota, которые занимают седьмую часть от всей емкости данного рынка, что немного больше 130 млрд рублей. Эксперты объясняют наибольшим количеством автомобилей Toyota в ужшкммт российском парке иномарок, что влечет за собой и большую потребность в запчастях.

Далее по затратам следуют компоненты для машин другого японского производителя – Nissan, емкость рынка которых составляет 80 млрд рублей. Замыкают же тройку лидеров запчасти для корейской марки Hyundai (около 60 млрд рублей).

У легковых автомобилей Volkswagen и Renault этот показатель находится в интервале 53 – 54 млрд рублей соответственно. Кроме них, в более чем 30 млрд рублей оценивается емкость вторичного рынка запчастей для автомобилей Chevrolet, Ford, KIA, Mitsubishi и Opel.
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